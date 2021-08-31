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Зеленский прилетел в США на встречу с Байденом

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в США для встречи с президентом страны Джо Байденом, говорится в официальном Telegram-канале офиса Зеленского.

«​​Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская прибыли в Вашингтон в рамках рабочего визита главы Украинского государства в США по приглашению президента США Джозефа Байдена», — говорится в сообщении.

Зеленский и Байден проведут встречу наедине и в расширенном составе делегаций. Также президент Украины встретится с американскими чиновниками. Представители Украины и США подпишут несколько документов. Зеленский проведет в США несколько дней и посетит города на Западном и Восточном побережьях страны.

Ранее Белый дом сообщил, что Байден и Зеленский встретятся 30 августа. Визит подтвердит неизменную поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом «продолжающейся агрессии России» в Донбассе и Крыму, отметили в Белом доме. 12 июля Зеленский заявил, что намерен попросить Байдена подключиться к решению ситуации в Донбассе. Позднее встреча была перенесена на 31 августа.

Ранее по теме: О чем попросит Байдена Зеленский

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных