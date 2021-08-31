Зеленский прилетел в США на встречу с Байденом
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в США для встречи с президентом страны Джо Байденом, говорится в официальном Telegram-канале офиса Зеленского.
«Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская прибыли в Вашингтон в рамках рабочего визита главы Украинского государства в США по приглашению президента США Джозефа Байдена», — говорится в сообщении.
Зеленский и Байден проведут встречу наедине и в расширенном составе делегаций. Также президент Украины встретится с американскими чиновниками. Представители Украины и США подпишут несколько документов. Зеленский проведет в США несколько дней и посетит города на Западном и Восточном побережьях страны.
Ранее Белый дом сообщил, что Байден и Зеленский встретятся 30 августа. Визит подтвердит неизменную поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом «продолжающейся агрессии России» в Донбассе и Крыму, отметили в Белом доме. 12 июля Зеленский заявил, что намерен попросить Байдена подключиться к решению ситуации в Донбассе. Позднее встреча была перенесена на 31 августа.