Зеленский прилетел в США на встречу с Байденом

Зеленский и Байден проведут встречу наедине и в расширенном составе делегаций. Также президент Украины встретится с американскими чиновниками. Представители Украины и США подпишут несколько документов. Зеленский проведет в США несколько дней и посетит города на Западном и Восточном побережьях страны.