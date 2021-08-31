Директор национального музея Эстонии Алар Карис стал президентом страны

Карис находится в должности директора Эстонского национального музея с 2017 г. Он родился 26 марта 1958 года. По образованию Карис — молекулярный генетик и биолог, в 1981 г. он окончил Эстонскую сельскохозяйственную академию. Кларис был ректором Эстонского университета естественных наук (2003-2007) и Тартуского университета (2007-2012), являлся одним их самых цитируемых эстонских ученых. В 2013-2017 гг. он работал госконтролером.