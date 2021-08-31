Директор национального музея Эстонии Алар Карис стал президентом страны
Парламент Эстонии (Рийгикогу) избрал директора Эстонского национального музея Алара Кариса новым президентом страны, следует из сообщения пресс-службы заксобрания в Twitter.
«Алар Карис был избран президентом Эстонии. Он получил 72 голоса при тайном голосовании», — говорится в сообщении. Для избрания президента необходимы голоса как минимум 68 из 101 депутата парламента. Кариса выдвигали Центристская и Партия реформ Эстонии.
Накануне, 30 августа, во время первого тура в парламенте Эстонии не смогли выбрать кандидата в президенты — за Кариса тогда проголосовали только 59 депутатов.
Карис находится в должности директора Эстонского национального музея с 2017 г. Он родился 26 марта 1958 года. По образованию Карис — молекулярный генетик и биолог, в 1981 г. он окончил Эстонскую сельскохозяйственную академию. Кларис был ректором Эстонского университета естественных наук (2003-2007) и Тартуского университета (2007-2012), являлся одним их самых цитируемых эстонских ученых. В 2013-2017 гг. он работал госконтролером.