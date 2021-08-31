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Директор национального музея Эстонии Алар Карис стал президентом страны

Ведомости

Парламент Эстонии (Рийгикогу) избрал директора Эстонского национального музея Алара Кариса новым президентом страны, следует из сообщения пресс-службы заксобрания в Twitter.

«Алар Карис был избран президентом Эстонии. Он получил 72 голоса при тайном голосовании», — говорится в сообщении. Для избрания президента необходимы голоса как минимум 68 из 101 депутата парламента. Кариса выдвигали Центристская и Партия реформ Эстонии.

Накануне, 30 августа, во время первого тура в парламенте Эстонии не смогли выбрать кандидата в президенты — за Кариса тогда проголосовали только 59 депутатов.

Карис находится в должности директора Эстонского национального музея с 2017 г. Он родился 26 марта 1958 года. По образованию Карис — молекулярный генетик и биолог, в 1981 г. он окончил Эстонскую сельскохозяйственную академию. Кларис был ректором Эстонского университета естественных наук (2003-2007) и Тартуского университета (2007-2012), являлся одним их самых цитируемых эстонских ученых. В 2013-2017 гг. он работал госконтролером.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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