Посольство США в Белоруссии сообщило о сокращении штата

В частности, «Беларуськалий» оказался в санкционном списке под предлогом того, что он является одним из крупнейших государственных предприятий страны и одним из крупнейших мировых производителей калийных удобрений, что делает его «источником незаконного богатства для режима». Под санкциями также оказались Национальный олимпийский комитет Белоруссии, бизнесмены, «поддерживающие режим Лукашенко», 15 компаний, с которыми они связаны, включая белорусский Абсолютбанк и другие юрлица, работающие в табачной, строительной, энергетической и транспортной отраслях экономики Белоруссии.