Посольство США в Белоруссии сообщило о сокращении штата
Американское посольство в Белоруссии сократило свой штат, следует из сообщения диппредставительства, размещенного в Facebook.
«Сегодня второй раз за три месяца американские дипломаты были вынуждены покинуть Беларусь в связи с вызывающим сожаление решением режима ограничить взаимодействие и диалог», — говорится в сообщении посольства.
11 августа Белоруссия предложила США сократить численность своего посольства в Минске до пяти человек, сообщал пресс-секретарь МИДа республики Анатолий Глаз. Такие меры предпринимаются белорусской стороной в ответ на ограничительные меры со стороны Вашингтона: 9 августа США расширили санкции против Белоруссии, выразив тем самым недовольство политической ситуацией в стране. Ограничения коснулись ряда компаний и физических лиц.
В частности, «Беларуськалий» оказался в санкционном списке под предлогом того, что он является одним из крупнейших государственных предприятий страны и одним из крупнейших мировых производителей калийных удобрений, что делает его «источником незаконного богатства для режима». Под санкциями также оказались Национальный олимпийский комитет Белоруссии, бизнесмены, «поддерживающие режим Лукашенко», 15 компаний, с которыми они связаны, включая белорусский Абсолютбанк и другие юрлица, работающие в табачной, строительной, энергетической и транспортной отраслях экономики Белоруссии.