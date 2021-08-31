Карис пообещал общаться с русскоязычными жителями Эстонии на русском

Президент не входит в систему исполнительной, законодательной или судебной власти Эстонии и является, главным образом, символической фигурой, исполняющей представительские и формальные функции. Он не может быть членом какой-либо политической партии. Таким образом, его заявления о русском языке не отражают официальную позицию эстонского государства. Сейчас на русском говорят почти 30% жителей Эстонии, однако официальное преподавание на нем в школах и вузах (с 2013 г.) запрещено. Русским как иностранным владеет около половины граждан страны.