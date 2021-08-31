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Карис пообещал общаться с русскоязычными жителями Эстонии на русском

Ведомости

Избранный сегодня парламентом президент Эстонии Алар Карис заявил, что планирует общаться с русскоязычными жителями страны на русском языке. Об этом сообщает эстонское издание ERR.

«Я обещаю, что наступит время, когда я буду общаться с русскоговорящей общиной на русском языке», — сказал Карис. В то же время он не уточнил, когда начнет практиковать русский, хотя и допустил, что может дать на нем интервью в СМИ.

«Я президент, который попытается общаться со всеми политическими силами и найти путь для дальнейшего развития Эстонии», — заверил Карис.

Президент не входит в систему исполнительной, законодательной или судебной власти Эстонии и является, главным образом, символической фигурой, исполняющей представительские и формальные функции. Он не может быть членом какой-либо политической партии. Таким образом, его заявления о русском языке не отражают официальную позицию эстонского государства. Сейчас на русском говорят почти 30% жителей Эстонии, однако официальное преподавание на нем в школах и вузах (с 2013 г.) запрещено. Русским как иностранным владеет около половины граждан страны.

Ранее сегодня парламент избрал Кариса президентом. Он является одним из самых цитируемых за рубежом эстонских ученых. В 1981 г. он окончил Эстонскую сельскохозяйственную академию. Карис был ректором Эстонского университета естественных наук (2003-2007) и Тартуского университета (2007-2012), с 2013 по 2017 г. был главой Госконтроля страны.

Ранее по теме: Директор национального музея Эстонии Алар Карис стал президентом страны

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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