Карис пообещал общаться с русскоязычными жителями Эстонии на русском
Избранный сегодня парламентом президент Эстонии Алар Карис заявил, что планирует общаться с русскоязычными жителями страны на русском языке. Об этом сообщает эстонское издание ERR.
«Я обещаю, что наступит время, когда я буду общаться с русскоговорящей общиной на русском языке», — сказал Карис. В то же время он не уточнил, когда начнет практиковать русский, хотя и допустил, что может дать на нем интервью в СМИ.
«Я президент, который попытается общаться со всеми политическими силами и найти путь для дальнейшего развития Эстонии», — заверил Карис.
Президент не входит в систему исполнительной, законодательной или судебной власти Эстонии и является, главным образом, символической фигурой, исполняющей представительские и формальные функции. Он не может быть членом какой-либо политической партии. Таким образом, его заявления о русском языке не отражают официальную позицию эстонского государства. Сейчас на русском говорят почти 30% жителей Эстонии, однако официальное преподавание на нем в школах и вузах (с 2013 г.) запрещено. Русским как иностранным владеет около половины граждан страны.
Ранее сегодня парламент избрал Кариса президентом. Он является одним из самых цитируемых за рубежом эстонских ученых. В 1981 г. он окончил Эстонскую сельскохозяйственную академию. Карис был ректором Эстонского университета естественных наук (2003-2007) и Тартуского университета (2007-2012), с 2013 по 2017 г. был главой Госконтроля страны.