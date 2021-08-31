Генсек ООН заявил об угрозе гуманитарной катастрофы в Афганистане
Ухудшающаяся экономическая ситуация в Афганистане может привести к гуманитарной катастрофе, следует из заявления генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, передает ТАСС.
«В день, когда Афганистан вступает в новую фазу, я хочу выразить сильнейшую обеспокоенность усугубляющимся гуманитарным и экономическим кризисом в стране и угрозой полного разрушения системы базовых услуг», — говорится в заявлении.
В помощи нуждаются почти половина населения Афганистана — 18 млн человек, добавил Гутерриш. «Надвигается гуманитарная катастрофа», — подчеркнул он.
«Я призываю все стороны облегчить оказание безопасного и беспрепятственного гуманитарного доступа для поставок предметов спасения и поддержания жизни, а также для всех гуманитарных работников — мужчин и женщин», — заявил генсек.
«Талибан» (запрещенная в России террористическая группировка) фактически пришел к власти в Афганистане 15 августа. Боевики получили контроль над Кабулом и всеми провинциями, кроме Панджшера, где сконцентрированы силы сопротивления. Захват власти произошел более чем через два месяца после того, как в конце мая этого года президент США Джо Байден инициировал окончательный вывод американских войск из страны, где они находились почти 20 лет — с октября 2001 г.