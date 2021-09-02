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Песков выразил сожаление о дружбе США и Украины против России

Ведомости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил сожаление, что Украина и США собираются выстраивать дружеские отношения для противостояния России, а не «для себя».

«Мы тоже обратили внимание на то, что российская тематика была высоко в повестке дня американо-украинских переговоров. К сожалению, в основном, со знаком "минус". И скорее, говоря по-простому, там речь идет об украинско-американской дружбе против России. То есть они дружат не для себя, а против России», — заявил Песков (цитата по «Интерфаксу»). Он отметил, что это может вызывать только сожаление.

По словам Пескова, вызывает сожаление «антироссийская риторика» президентов Украины и США по Крыму и другим темам. Также Песков не согласился с заявлением президентов, что газопровод «Северный поток – 2» представляет угрозу энергетической безопасности Европы.

«Это исключительно коммерческий проект, который не может представлять ни для кого никакую угрозу. Мы категорически не согласны с совместным американо-украинским тезисом о том, что якобы этот проект несет в себе угрозу для Украины и для Европы в целом», — сказал Песков (цитата по ТАСС). Он отметил, что проект близок к завершению. По мнению Пескова, «Северный поток – 2» сыграет «очень важную роль в обеспечении энергобезопасности Европы».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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