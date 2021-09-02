Песков выразил сожаление о дружбе США и Украины против России

«Мы тоже обратили внимание на то, что российская тематика была высоко в повестке дня американо-украинских переговоров. К сожалению, в основном, со знаком "минус". И скорее, говоря по-простому, там речь идет об украинско-американской дружбе против России. То есть они дружат не для себя, а против России», — заявил Песков (цитата по «Интерфаксу»). Он отметил, что это может вызывать только сожаление.