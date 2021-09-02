Песков выразил сожаление о дружбе США и Украины против России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил сожаление, что Украина и США собираются выстраивать дружеские отношения для противостояния России, а не «для себя».
«Мы тоже обратили внимание на то, что российская тематика была высоко в повестке дня американо-украинских переговоров. К сожалению, в основном, со знаком "минус". И скорее, говоря по-простому, там речь идет об украинско-американской дружбе против России. То есть они дружат не для себя, а против России», — заявил Песков (цитата по «Интерфаксу»). Он отметил, что это может вызывать только сожаление.
По словам Пескова, вызывает сожаление «антироссийская риторика» президентов Украины и США по Крыму и другим темам. Также Песков не согласился с заявлением президентов, что газопровод «Северный поток – 2» представляет угрозу энергетической безопасности Европы.
«Это исключительно коммерческий проект, который не может представлять ни для кого никакую угрозу. Мы категорически не согласны с совместным американо-украинским тезисом о том, что якобы этот проект несет в себе угрозу для Украины и для Европы в целом», — сказал Песков (цитата по ТАСС). Он отметил, что проект близок к завершению. По мнению Пескова, «Северный поток – 2» сыграет «очень важную роль в обеспечении энергобезопасности Европы».
31 августа Зеленский прибыл в Вашингтон на встречу с Байденом. Главы государств провели встречу 1 сентября наедине и в расширенном составе делегаций. Стороны обсудили вопросы безопасности и обороны, в том числе «противодействие российской агрессии», а также вступление Украины в НАТО и «противодействие влиянию „Северного потока — 2‟». США предоставят Украине вооружение на $60 млн и гуманитарную помощь на $45 млн. Президент Украины в рамках визита в США также встретился с американскими чиновниками. Планируется, что он посетит несколько городов в США, а также прочитает лекцию в Стэнфордском университете.