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Лавров заявил о запредельной политизированности спорта высоких достижений

Ведомости

Западные страны запредельно политизировали сферу спорта высоких достижений, чтобы оказывать давление на Россию, заявил глава МИДа Сергей Лавров на встрече с представителями спортивного сообщества Свердловской области.

«Нынешняя ситуация на международной арене в сфере спорта высоких достижений запредельно политизирована. Это является частью политики наших западных коллег на сдерживание России. Использование спорта в качестве средства политического давления прямо перечеркивает принципы международного спортивного движения», — сказал Лавров (цитата по ТАСС).

По его словам, из-за этого российские спортсмены до декабря 2022 г. не смогут выступать под государственной символикой в некоторых международных соревнованиях. Лавров отметил, что лучшее доказательство недопустимости политизации спорта – выступления россиян на международных спортивных соревнованиях, в том числе в Токио.

Министр не исключил, что власти США могут попытаться применить экстерриториальные меры к спортсменам с положительными тестами на допинг. «Я не исключаю, что так же, как американцы "крадут" тех, кого они в чем-то подозревают, по всему миру и просто вывозят на свою территорию незаконно, подобные же методы будут применяться и для наказания спортсменов, которые сдали положительный [допинговый] тест и которых американцы считают угрозой своим интересам в международных соревнованиях», — пояснил Лавров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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