Лавров заявил о запредельной политизированности спорта высоких достижений

Министр не исключил, что власти США могут попытаться применить экстерриториальные меры к спортсменам с положительными тестами на допинг. «Я не исключаю, что так же, как американцы "крадут" тех, кого они в чем-то подозревают, по всему миру и просто вывозят на свою территорию незаконно, подобные же методы будут применяться и для наказания спортсменов, которые сдали положительный [допинговый] тест и которых американцы считают угрозой своим интересам в международных соревнованиях», — пояснил Лавров.