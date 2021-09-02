Лавров заявил о запредельной политизированности спорта высоких достижений
Западные страны запредельно политизировали сферу спорта высоких достижений, чтобы оказывать давление на Россию, заявил глава МИДа Сергей Лавров на встрече с представителями спортивного сообщества Свердловской области.
«Нынешняя ситуация на международной арене в сфере спорта высоких достижений запредельно политизирована. Это является частью политики наших западных коллег на сдерживание России. Использование спорта в качестве средства политического давления прямо перечеркивает принципы международного спортивного движения», — сказал Лавров (цитата по ТАСС).
По его словам, из-за этого российские спортсмены до декабря 2022 г. не смогут выступать под государственной символикой в некоторых международных соревнованиях. Лавров отметил, что лучшее доказательство недопустимости политизации спорта – выступления россиян на международных спортивных соревнованиях, в том числе в Токио.
Министр не исключил, что власти США могут попытаться применить экстерриториальные меры к спортсменам с положительными тестами на допинг. «Я не исключаю, что так же, как американцы "крадут" тех, кого они в чем-то подозревают, по всему миру и просто вывозят на свою территорию незаконно, подобные же методы будут применяться и для наказания спортсменов, которые сдали положительный [допинговый] тест и которых американцы считают угрозой своим интересам в международных соревнованиях», — пояснил Лавров.