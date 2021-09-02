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Песков объяснил опасность для России от стремления Украины в НАТО

Ведомости

Стремление Украины в НАТО опасно, так как это приближает силы альянса к границам России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью телеканалу «Известия».

«Потенциально это для нас очень опасно, потому что НАТО таким образом продолжит приближение своей военной инфраструктуры в сторону наших границ», — сказал он.

По словам Пескова, в Вашингтоне поощряют желание Киева присоединиться к НАТО. Ранее сегодня представитель Кремля выразил мнение, что Украина и США собираются выстраивать дружеские отношения для противостояния России, а не «для себя».

Ранее, в апреле, в ходе телефонной беседы с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом президент Украины Владимир Зеленский назвал вступление Украины в альянс единственным путем к завершению конфликта в Донбассе. До этого, в конце марта, в Киеве утвердили национальную стратегию военной безопасности. Документ предполагает меры по усилению интеграции с НАТО для дальнейшего членства в альянсе. В США, комментируя инициативу украинских властей, заявили, что поддерживают ее, однако подчеркнули, что окончательное решение находится в компетенции руководства НАТО.

Кремль, в свою очередь, стремления украинских властей не поддержал. Песков отметил тогда, что подобный шаг лишь усугубит ситуацию на Украине. В российском Министерстве иностранных дел также предупредили, что вступление в альянс приведет к потере Украиной государственности и эскалации конфликта в Донбассе. При этом представитель кабмина ФРГ Ульрике Деммер заявила, что сейчас дальнейшие шаги по присоединению Украины к НАТО не предусмотрены.

Столтенберг в июне подтвердил, что альянс не рассматривает предоставление Украине и Грузии плана действий по вступлению в него. Он пояснил, что Киев сначала должен усилить гражданский контроль над вооруженными силами и побороть коррупцию, и выразил готовность НАТО помочь украинским властям в этом деле.

Ранее по теме: В НАТО не рассматривают скорое вступление в альянс Украины и Грузии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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