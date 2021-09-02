Песков объяснил опасность для России от стремления Украины в НАТО
Стремление Украины в НАТО опасно, так как это приближает силы альянса к границам России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью телеканалу «Известия».
«Потенциально это для нас очень опасно, потому что НАТО таким образом продолжит приближение своей военной инфраструктуры в сторону наших границ», — сказал он.
По словам Пескова, в Вашингтоне поощряют желание Киева присоединиться к НАТО. Ранее сегодня представитель Кремля выразил мнение, что Украина и США собираются выстраивать дружеские отношения для противостояния России, а не «для себя».
Ранее, в апреле, в ходе телефонной беседы с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом президент Украины Владимир Зеленский назвал вступление Украины в альянс единственным путем к завершению конфликта в Донбассе. До этого, в конце марта, в Киеве утвердили национальную стратегию военной безопасности. Документ предполагает меры по усилению интеграции с НАТО для дальнейшего членства в альянсе. В США, комментируя инициативу украинских властей, заявили, что поддерживают ее, однако подчеркнули, что окончательное решение находится в компетенции руководства НАТО.
Кремль, в свою очередь, стремления украинских властей не поддержал. Песков отметил тогда, что подобный шаг лишь усугубит ситуацию на Украине. В российском Министерстве иностранных дел также предупредили, что вступление в альянс приведет к потере Украиной государственности и эскалации конфликта в Донбассе. При этом представитель кабмина ФРГ Ульрике Деммер заявила, что сейчас дальнейшие шаги по присоединению Украины к НАТО не предусмотрены.
Столтенберг в июне подтвердил, что альянс не рассматривает предоставление Украине и Грузии плана действий по вступлению в него. Он пояснил, что Киев сначала должен усилить гражданский контроль над вооруженными силами и побороть коррупцию, и выразил готовность НАТО помочь украинским властям в этом деле.