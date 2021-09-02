Песков объяснил опасность для России от стремления Украины в НАТО

Кремль, в свою очередь, стремления украинских властей не поддержал. Песков отметил тогда, что подобный шаг лишь усугубит ситуацию на Украине. В российском Министерстве иностранных дел также предупредили, что вступление в альянс приведет к потере Украиной государственности и эскалации конфликта в Донбассе. При этом представитель кабмина ФРГ Ульрике Деммер заявила, что сейчас дальнейшие шаги по присоединению Украины к НАТО не предусмотрены.