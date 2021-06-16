В НАТО не рассматривают скорое вступление в альянс Украины и Грузии
Организация Североатлантического договора (НАТО) не рассматривает на данном этапе предоставление Украине и Грузии плана действий по вступлению в организацию, сообщил ТАСС со ссылкой на генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга.
«Реальность заключается в том, что сейчас основное внимание применительно к (потенциальному. – ТАСС) членству, когда речь заходит об Украине и Грузии, приковано к тому, отвечают ли они стандартам НАТО», — отметил Столтенберг. Он добавил, что организация поддерживает реформирование и модернизацию институтов обороны и безопасности двух стран. «И это — главная тема и главный вопрос, когда речь заходит о том, готовы ли эти [две] страны к членству [в альянсе] или нет», — пояснил он.
Генсекретарь НАТО добавил, что Россия выступает категорически против вступления Украины и Грузии в организацию из-за угроз, которые это несет ее безопасности, однако голос России не будет решающим в этом вопросе. Украина и Грузия и 30 стран-членов НАТО будут решать, когда страны будут готовы к вступлению в альянс.
Столтенберг подчеркнул, что НАТО оказывает Киеву поддержку, чтобы усилить гражданский контроль над вооруженными силами и побороть коррупцию. «Нам нужно (от Украины) больше. И мы работаем с ними (властями в Киеве), чтобы гарантировать, что (реформы) полностью реализованы», — пояснил он.
В 1992 г. Украина после получения независимости присоединилась к Совету североатлантического сотрудничества. На данный момент Украина не член НАТО. Несколько лет спустя, в феврале 1994 г., Украина первой среди государств СНГ заключила рамочный договор с НАТО в рамках инициативы «Партнерство ради мира», за которой в 2002 г. последовал «Индивидуальный план партнерства с НАТО». В 2020 г. США заявили о полной поддержке вступления Украины и Грузии в НАТО. В настоящее время Украина является одним из шести партнеров с расширенными возможностями наряду с Австралией, Грузией, Иорданией, Финляндией и Швецией. Каждый из партнеров имеет индивидуальные отношения с НАТО, основанные на областях, представляющих взаимный интерес.