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В НАТО не рассматривают скорое вступление в альянс Украины и Грузии

Ведомости

Организация Североатлантического договора (НАТО) не рассматривает на данном этапе предоставление Украине и Грузии плана действий по вступлению в организацию, сообщил ТАСС со ссылкой на генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга.

«Реальность заключается в том, что сейчас основное внимание применительно к (потенциальному. – ТАСС) членству, когда речь заходит об Украине и Грузии, приковано к тому, отвечают ли они стандартам НАТО», — отметил Столтенберг. Он добавил, что организация поддерживает реформирование и модернизацию институтов обороны и безопасности двух стран. «И это — главная тема и главный вопрос, когда речь заходит о том, готовы ли эти [две] страны к членству [в альянсе] или нет», — пояснил он.

Генсекретарь НАТО добавил, что Россия выступает категорически против вступления Украины и Грузии в организацию из-за угроз, которые это несет ее безопасности, однако голос России не будет решающим в этом вопросе. Украина и Грузия и 30 стран-членов НАТО будут решать, когда страны будут готовы к вступлению в альянс.

Столтенберг подчеркнул, что НАТО оказывает Киеву поддержку, чтобы усилить гражданский контроль над вооруженными силами и побороть коррупцию. «Нам нужно (от Украины) больше. И мы работаем с ними (властями в Киеве), чтобы гарантировать, что (реформы) полностью реализованы», — пояснил он.

В 1992 г. Украина после получения независимости присоединилась к Совету североатлантического сотрудничества. На данный момент Украина не член НАТО. Несколько лет спустя, в феврале 1994 г., Украина первой среди государств СНГ заключила рамочный договор с НАТО в рамках инициативы «Партнерство ради мира», за которой в 2002 г. последовал «Индивидуальный план партнерства с НАТО». В 2020 г. США заявили о полной поддержке вступления Украины и Грузии в НАТО. В настоящее время Украина является одним из шести партнеров с расширенными возможностями наряду с Австралией, Грузией, Иорданией, Финляндией и Швецией. Каждый из партнеров имеет индивидуальные отношения с НАТО, основанные на областях, представляющих взаимный интерес.

Ранее по теме: Путин рассказал об угрозе для России в случае вступления Украины в НАТО

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных