Блинкен объявил о выделении Украине более $45 млн гуманитарной помощи
США предоставят Украине более $45 млн гуманитарной помощи, следует из заявления госсекретаря Энтони Блинкена.
«Соединенные Штаты предоставляют более $45 млн дополнительной гуманитарной помощи для народа Украины», – говорится в заявлении, опубликованном на сайте Госдепартамента США. Предполагается, что эти средства будут направлены на поддержку граждан, пострадавших в результате конфликта на юго-востоке Украины, в частности, на пищу, жилье и необходимую медицинскую помощь.
Ранее, 1 сентября, президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне. Стороны обсудили вопросы безопасности и обороны, в том числе «противодействие российской агрессии», а также вступление Украины в НАТО и «противодействие влиянию "Северного потока – 2"».
По итогам переговоров было принято решение, что США предоставят Украине вооружение на $60 млн и гуманитарную помощь на $45 млн.