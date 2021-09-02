Блинкен объявил о выделении Украине более $45 млн гуманитарной помощи

«Соединенные Штаты предоставляют более $45 млн дополнительной гуманитарной помощи для народа Украины», – говорится в заявлении, опубликованном на сайте Госдепартамента США. Предполагается, что эти средства будут направлены на поддержку граждан, пострадавших в результате конфликта на юго-востоке Украины, в частности, на пищу, жилье и необходимую медицинскую помощь.