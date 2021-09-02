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Блинкен объявил о выделении Украине более $45 млн гуманитарной помощи

Ведомости

США предоставят Украине более $45 млн гуманитарной помощи, следует из заявления госсекретаря Энтони Блинкена.

«Соединенные Штаты предоставляют более $45 млн дополнительной гуманитарной помощи для народа Украины», – говорится в заявлении, опубликованном на сайте Госдепартамента США. Предполагается, что эти средства будут направлены на поддержку граждан, пострадавших в результате конфликта на юго-востоке Украины, в частности, на пищу, жилье и необходимую медицинскую помощь.

Ранее, 1 сентября, президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне. Стороны обсудили вопросы безопасности и обороны, в том числе «противодействие российской агрессии», а также вступление Украины в НАТО и «противодействие влиянию "Северного потока – 2"».

По итогам переговоров было принято решение, что США предоставят Украине вооружение на $60 млн и гуманитарную помощь на $45 млн. 

Ранее по теме: Зеленский оценил встречу с Байденом в США

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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