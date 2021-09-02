В МИД России призвали ввести эмбарго на поставки оружия Украине
Международное сообщество должно добиваться введения эмбарго на поставки вооружений на Украину, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга, трансляцию которого вел телеканал «Россия 24».
«Международное сообщество должно признать факт, безусловно, гражданской войны на Украине, добиваться эмбарго на поставки вооружений в страну, которое истребляет собственное население», – сказала Захарова. Москва обеспокоена действиями США и других стран – членов НАТО, которые направлены на поддержку агрессивных, милитаристских настроений в Киеве. Это приводит к эскалации боевых действий, отметила она.
Официальный представитель МИДа подчеркнула, что использование Вашингтоном Киева в качестве «антироссийского орудия» может привести к «весьма предсказуемым и печальным» последствиям для Украины.
Ранее, 1 сентября, президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне. Стороны обсудили вопросы безопасности и обороны, в том числе «противодействие российской агрессии», а также вступление Украины в НАТО и «противодействие влиянию «Северного потока – 2». По итогам переговоров было принято решение, что США предоставят Украине вооружение на $60 млн и гуманитарную помощь на $45 млн.
Эскалация вооруженного конфликта на линии соприкосновения в Донбассе началась в феврале этого года. В августе заместитель директора департамента информации и печати МИД России Николай Лахонин заявил, что ситуация в сфере безопасности на востоке Украины вызывает обеспокоенность, с начала августа там зафиксировано около 1000 случаев нарушения режима прекращения огня, жертвами обстрелов стали более 10 человек.