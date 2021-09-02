В МИД России призвали ввести эмбарго на поставки оружия Украине

Эскалация вооруженного конфликта на линии соприкосновения в Донбассе началась в феврале этого года. В августе заместитель директора департамента информации и печати МИД России Николай Лахонин заявил, что ситуация в сфере безопасности на востоке Украины вызывает обеспокоенность, с начала августа там зафиксировано около 1000 случаев нарушения режима прекращения огня, жертвами обстрелов стали более 10 человек.