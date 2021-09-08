CNN узнал о роли США в задержании 33 россиян в Белоруссии летом 2020 года

Так сотрудники разведки Украины выбрали 28 россиян, предположительно связанных с незаконными действиями в стране, и еще пять человек без связей, чтобы не вызывать подозрений. Россиянам сообщили, что их самолетом доставят в Турцию для пересадки на рейс в Венесуэлу. По данным источников, на самом деле их хотели доставить на Украину, чтобы предать суду. Из-за закрытия воздушных границ россияне на автобусе приехали в Белоруссию и остановились в санатории «Белорусочка» под Минском. За несколько часов до вылета группу задержали сотрудники белорусского КГБ.