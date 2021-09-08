CNN узнал о роли США в задержании 33 россиян в Белоруссии летом 2020 года
Разведка Украины получила от США деньги, техническую помощь и консультации ЦРУ, чтобы провести в Белоруссии спецоперацию по задержанию летом 2020 г. 33 россиян, которых Минск назвал бойцами частной военной компании (ЧВК) Вагнера, сообщил телеканал CNN со ссылкой на анонимные источники в украинской разведке.
При этом высокопоставленный американский чиновник сообщил CNN, что эти утверждения ложны: разведка США знала об операции, но отрицала причастность к ней. Он предположил, что привлечение к операции разведки США было попыткой разделить или переложить на нее вину за операцию.
Трое бывших высокопоставленных сотрудников украинской разведки рассказали телеканалу, что операция была организована для того, чтобы «выманить» «бойцов ЧВК» из России и подвергнуть судебному преследованию. Власти Украины обвиняют этих россиян в участии в боевых действиях в Донбассе. Они вербовали россиян якобы для защиты нефтяных объектов в Венесуэле, предлагая выгодные контракты на $5000 в месяц, а на самом деле намереваясь передать их Киеву. Источник CNN сообщил, что заявки подали «сотни потенциальных претендентов».
Так сотрудники разведки Украины выбрали 28 россиян, предположительно связанных с незаконными действиями в стране, и еще пять человек без связей, чтобы не вызывать подозрений. Россиянам сообщили, что их самолетом доставят в Турцию для пересадки на рейс в Венесуэлу. По данным источников, на самом деле их хотели доставить на Украину, чтобы предать суду. Из-за закрытия воздушных границ россияне на автобусе приехали в Белоруссию и остановились в санатории «Белорусочка» под Минском. За несколько часов до вылета группу задержали сотрудники белорусского КГБ.
В декабре 2020 г. экс-президент Украины Петр Порошенко в эфире украинского «Пятого канала» назвал себя организатором задержания 33 россиян. Он утверждал, что целью спецоперации был захват лиц, якобы причастных к авиакатастрофе малазийского Boeing в Донбассе в 2014 г., однако она была сорвана из-за «измены».
Малазийский «Боинг-777», летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение в июле 2014 г. под Донецком. Все находившиеся на борту самолета 298 человек погибли. Следователи считают, что лайнер сбили представители ополчения ДНР из «Бука», который принадлежит бригаде ПВО из Курска. При этом Нидерланды утверждают, что за гибель людей ответственна именно Россия. Россия не раз отрицала причастность к крушению малазийского Boeing и участие в военных действиях в Донбассе.