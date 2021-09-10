В Кремле прокомментировали заявление Зеленского о войне с Россией

О вероятности войны Украины и России Владимир Зеленский заявил 10 сентября в рамках форума YES Brainstorming, который проходит в Киеве. «Считаю, может быть. Потенциал в этой теме есть. <...> Это будет самой большой ошибкой России, после этого никогда не будет существовать соседства между Россией, Украиной, Белоруссией», — заявил Зеленский в ответ на соответствующий вопрос модератора форума (цитата по «РИА Новости»).