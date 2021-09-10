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В Кремле прокомментировали заявление Зеленского о войне с Россией

Ведомости

Кремль сожалеет о высказывании президента Украины Владимира Зеленского относительно возможности войны с Россией, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«С сожалением», — сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к подобным заявлениям. В ответ на вопрос, видят ли в Кремле опасность войны с Украиной, представитель российского лидера ответил: «мы не хотели бы предаваться каким-то апокалиптическим ожиданиям».

О вероятности войны Украины и России Владимир Зеленский заявил 10 сентября в рамках форума YES Brainstorming, который проходит в Киеве. «Считаю, может быть. Потенциал в этой теме есть. <...> Это будет самой большой ошибкой России, после этого никогда не будет существовать соседства между Россией, Украиной, Белоруссией», — заявил Зеленский в ответ на соответствующий вопрос модератора форума (цитата по «РИА Новости»).

По мнению украинского лидера, страны стали врагами из-за действий Москвы в медиаполе. Он пояснил, что информационная политика России заключается в неуважении к самостоятельности Украины. После этого отношение украинцев к русским «сломалось». «Отношений нет», — подчеркнул Зеленский.

Ранее по теме: Зеленский заявил о риске войны с Россией

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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