В Кремле прокомментировали заявление Зеленского о войне с Россией
Кремль сожалеет о высказывании президента Украины Владимира Зеленского относительно возможности войны с Россией, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«С сожалением», — сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к подобным заявлениям. В ответ на вопрос, видят ли в Кремле опасность войны с Украиной, представитель российского лидера ответил: «мы не хотели бы предаваться каким-то апокалиптическим ожиданиям».
О вероятности войны Украины и России Владимир Зеленский заявил 10 сентября в рамках форума YES Brainstorming, который проходит в Киеве. «Считаю, может быть. Потенциал в этой теме есть. <...> Это будет самой большой ошибкой России, после этого никогда не будет существовать соседства между Россией, Украиной, Белоруссией», — заявил Зеленский в ответ на соответствующий вопрос модератора форума (цитата по «РИА Новости»).
По мнению украинского лидера, страны стали врагами из-за действий Москвы в медиаполе. Он пояснил, что информационная политика России заключается в неуважении к самостоятельности Украины. После этого отношение украинцев к русским «сломалось». «Отношений нет», — подчеркнул Зеленский.