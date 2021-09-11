ЦИК не планирует возвращаться к общедоступной трансляции с участков
Центризбирком не планирует возвращаться к формату общедоступных видеотрансляций с избирательных участков, заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова на «Деловом завтраке» в «Российской газете».
«Может быть беспрецедентное массовое скачивание, способное просто выбить систему, подмена картинок... Специалисты считают, что это – довольно рискованная вещь в нынешних условиях, если бы мы делали так, как делали раньше», – рассказала она.
Памфилова подчеркнула, что ЦИК не считает предложенную схему видеонаблюдения, при которой запись идет только на служебный портал, идеальной, ее плюсы и минусы будут обсуждать после выборов в Госдуму.
«Но возвращаться к той системе, безумно дорогостоящей и небезопасной в нынешних условиях, я полагаю, что мы не будем», – добавила она.
Порядок видеотрансляции ЦИК утвердил 14 июля. Прямой доступ к видео с избирательных участков на специальном служебном портале ЦИК будет у представителей партий, кандидатов и избирательных комиссий. Кроме того, 16 июля пройдет общероссийская тренировка видеонаблюдения. По оценкам ЦИК, видеонаблюдением будут охвачены участки, на которых голосует более 98% избирателей.