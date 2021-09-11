ЦИК не планирует возвращаться к общедоступной трансляции с участков

Порядок видеотрансляции ЦИК утвердил 14 июля. Прямой доступ к видео с избирательных участков на специальном служебном портале ЦИК будет у представителей партий, кандидатов и избирательных комиссий. Кроме того, 16 июля пройдет общероссийская тренировка видеонаблюдения. По оценкам ЦИК, видеонаблюдением будут охвачены участки, на которых голосует более 98% избирателей.