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ЦИК не планирует возвращаться к общедоступной трансляции с участков

Ведомости

Центризбирком не планирует возвращаться к формату общедоступных видеотрансляций с избирательных участков, заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова на «Деловом завтраке» в «Российской газете».

«Может быть беспрецедентное массовое скачивание, способное просто выбить систему, подмена картинок... Специалисты считают, что это – довольно рискованная вещь в нынешних условиях, если бы мы делали так, как делали раньше», – рассказала она.

Памфилова подчеркнула, что ЦИК не считает предложенную схему видеонаблюдения, при которой запись идет только на служебный портал, идеальной, ее плюсы и минусы будут обсуждать после выборов в Госдуму.

«Но возвращаться к той системе, безумно дорогостоящей и небезопасной в нынешних условиях, я полагаю, что мы не будем», – добавила она.

Порядок видеотрансляции ЦИК утвердил 14 июля. Прямой доступ к видео с избирательных участков на специальном служебном портале ЦИК будет у представителей партий, кандидатов и избирательных комиссий. Кроме того, 16 июля пройдет общероссийская тренировка видеонаблюдения. По оценкам ЦИК, видеонаблюдением будут охвачены участки, на которых голосует более 98% избирателей.

Ранее по теме: Не все смогут посмотреть за выборами онлайн из-за нехватки средств у ЦИК

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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