Меркель подтвердила стремление ФРГ к сохранению транзита газа через Украину
Германия выступает в поддержку газопровода «Северный поток – 2», однако подтверждает свою задачу в сохранении транзита газа через Украину, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции в Варшаве с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким.
«Я еще раз дала ясно понять, что нашей задачей является сохранение за Украиной статуса партнера по транзиту(газа). На это нацелена наша договоренность с США»...Мы сказали, что поддерживаем «Северный поток — 2», – цитирует ее ТАСС.
Тема сохранения транзита через Украину по истечении срока действия нынешнего договора между Москвой и Киевом останется приоритетной для будущего правительства Германии, добавила она.
В ходе прошедших в середине июля переговоров президент США Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель не смогли уладить разногласий по газопроводу «Северный поток — 2». Они сошлись во мнении, что Россия не должна использовать газопровод в качестве «оружия» против своих соседей и что Украина не должна потерять доходы от транзита российского газа. В совместном заявлении США и Германии говорится о необходимости продления транзитного контракта между «Газпромом» и украинским «Нафтогазом» после 2024 г. на 10 лет. При этом США отказались от дальнейших санкций против участников строительства газопровода.