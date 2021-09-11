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Меркель подтвердила стремление ФРГ к сохранению транзита газа через Украину

Ведомости

Германия выступает в поддержку газопровода «Северный поток – 2», однако подтверждает свою задачу в сохранении транзита газа через Украину, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель  на пресс-конференции в Варшаве с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким.

«Я еще раз дала ясно понять, что нашей задачей является сохранение за Украиной статуса партнера по транзиту(газа). На это нацелена наша договоренность с США»...Мы сказали, что поддерживаем «Северный поток — 2», – цитирует ее ТАСС.

Тема сохранения транзита через Украину по истечении срока действия нынешнего договора между Москвой и Киевом останется приоритетной для будущего правительства Германии, добавила она.

В ходе прошедших в середине июля переговоров президент США Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель не смогли уладить разногласий по газопроводу «Северный поток — 2». Они сошлись во мнении, что Россия не должна использовать газопровод в качестве «оружия» против своих соседей и что Украина не должна потерять доходы от транзита российского газа. В совместном заявлении США и Германии говорится о необходимости продления транзитного контракта между «Газпромом» и украинским «Нафтогазом» после 2024 г. на 10 лет. При этом США отказались от дальнейших санкций против участников строительства газопровода.

Ранее по теме: «Газпром» сообщил о полном завершении строительства «Северного потока — 2»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных