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В посольстве заявили о готовности России реанимировать диалог с США по антитеррору

Ведомости

Борьба с терроризмом требует совместных усилий и Россия готова реанимировать диалог с США по антитеррору, следует из заявления посла в Вашингтоне Анатолия Антонова по случаю 20-й годовщины терактов 11 сентября.

Посол обратил внимание на множество примеров успешного взаимодействия двух стран по этому вопросу, в частности он напомнил о том, как американские спецслужбы передали ценную информацию, которая помогла предотвратить в 2017 и 2019 гг. теракты в Санкт-Петербурге. 

«Надеемся, что такие контакты будут лишь укрепляться и со временем дополняться полезными дискуссиями в рамках двустороннего диалога по антитеррору, осуществлявшегося под эгидой внешнеполитических ведомств в 2018-2019 гг. Российская сторона готова реанимировать работу указанного формата», – рассказал он.

Статус постоянных членов Совбеза ООН возлагает ответственность на Москву и Вашингтон за продолжение борьбы с терроризмом, и для этого необходимо отбросить все противоречия.

«Сегодня, как и прежде, Россия скорбит вместе с Соединенными Штатами, разделяет боль тех, кто потерял своих родных и близких. Мы никогда не забудем кровавые события в Нью-Йорке», – добавил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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