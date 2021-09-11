В посольстве заявили о готовности России реанимировать диалог с США по антитеррору

Посол обратил внимание на множество примеров успешного взаимодействия двух стран по этому вопросу, в частности он напомнил о том, как американские спецслужбы передали ценную информацию, которая помогла предотвратить в 2017 и 2019 гг. теракты в Санкт-Петербурге.