В посольстве заявили о готовности России реанимировать диалог с США по антитеррору
Борьба с терроризмом требует совместных усилий и Россия готова реанимировать диалог с США по антитеррору, следует из заявления посла в Вашингтоне Анатолия Антонова по случаю 20-й годовщины терактов 11 сентября.
Посол обратил внимание на множество примеров успешного взаимодействия двух стран по этому вопросу, в частности он напомнил о том, как американские спецслужбы передали ценную информацию, которая помогла предотвратить в 2017 и 2019 гг. теракты в Санкт-Петербурге.
«Надеемся, что такие контакты будут лишь укрепляться и со временем дополняться полезными дискуссиями в рамках двустороннего диалога по антитеррору, осуществлявшегося под эгидой внешнеполитических ведомств в 2018-2019 гг. Российская сторона готова реанимировать работу указанного формата», – рассказал он.
Статус постоянных членов Совбеза ООН возлагает ответственность на Москву и Вашингтон за продолжение борьбы с терроризмом, и для этого необходимо отбросить все противоречия.
«Сегодня, как и прежде, Россия скорбит вместе с Соединенными Штатами, разделяет боль тех, кто потерял своих родных и близких. Мы никогда не забудем кровавые события в Нью-Йорке», – добавил он.