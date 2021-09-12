Володин посоветовал ЕС обратить внимание на Украину после слов Зеленского
Лидерам стран Евросоюза следует обратить внимание на то, что происходит на Украине, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя слова украинского президента Дмитрий Зеленского о вероятности войны с Россией.
10 сентября в рамках форума YES Brainstorming в Киеве Зеленский заявил о вероятности войны Украины и России. «Считаю, может быть. Потенциал в этой теме есть... Это будет самой большой ошибкой России, после этого никогда не будет существовать соседства между Россией, Украиной, Белоруссией», — заявил Зеленский в ответ на соответствующий вопрос модератора форума.
«Понимает ли руководство европейских стран, что подобные заявления Зеленского крайне опасны для их народов? Лидерам Евросоюза необходимо обратить внимание на происходящее в Украине. Если они не хотят, чтобы европейцы оказались втянуты в полномасштабную войну», – заявил Володин.
Председатель Госдумы также добавил, что такое заявление свидетельствует о нежелании украинского президента выстраивать отношения между двумя странами.