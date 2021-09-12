Володин посоветовал ЕС обратить внимание на Украину после слов Зеленского

10 сентября в рамках форума YES Brainstorming в Киеве Зеленский заявил о вероятности войны Украины и России. «Считаю, может быть. Потенциал в этой теме есть... Это будет самой большой ошибкой России, после этого никогда не будет существовать соседства между Россией, Украиной, Белоруссией», — заявил Зеленский в ответ на соответствующий вопрос модератора форума.