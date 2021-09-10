Лавров увидел «отголоски КВН» в словах Зеленского
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал высказывания президента Украины Владимира Зеленского относительно возможности войны с Россией, заявив, что слышит в его словах «отголоски КВН». Об этом глава российского внешнеполитического ведомства сказал в ходе форума «Вся Россия — 2021» в Сочи.
Ранее Зеленский, говоря о считающих себя русскими жителях Украины, призвал их уехать в Россию, напомнил Лавров. При этом глава ведомства сообщил, что «вся череда законодательных инициатив» Зеленского направлена на подрыв минских договоренностей.
«Моя реакция негативная. Но я вижу здесь еще отголоски КВН, может быть, таким образом нужно завоевывать сердца своих избирателей. Но это печально, если другого способа не осталось», — отметил Лавров.
10 сентября в рамках форума YES Brainstorming в Киеве Зеленский заявил о вероятности войны Украины и России. «Считаю, может быть. Потенциал в этой теме есть... Это будет самой большой ошибкой России, после этого никогда не будет существовать соседства между Россией, Украиной, Белоруссией», — заявил Зеленский в ответ на соответствующий вопрос модератора форума.