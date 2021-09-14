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В США призвали не допустить войны с Россией и Китаем

Ведомости

Замглавы Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен заявил в подкасте института Брукингса, что цель США – не допустить войны с Россией и Китаем.

«Что касается великих держав, нашей целью должно быть никогда не допустить войны с Китаем, никогда не допустить войны с Россией, потому что это будет ужасным днем для планеты, ужасным днем для наших стран. Он разрушит мир, разрушит мировую экономику», — заявил Хайтен (цитата по «РИА Новости»).

Он отметил, что в прошлом, несмотря на множество горячих точек, в том числе войны во Вьетнаме, США никогда не шли на прямое столкновение с СССР. Генерал подчеркнул, что Вашингтон и Москва добились успеха в переговорах, направленных на обеспечение стратегической стабильности. «У нас есть фундаментальная общая цель — никогда не начинать войну друг с другом, потому что война с применением ядерного оружия — это очень плохо», — отметил Хайтен. Он добавил, что важно начать диалог с Китаем для обсуждения этих проблем.

Власти США неоднократно называли Россию основной угрозой для США. В январе, незадолго до своего назначения на посты главы Пентагона, Ллойд Остин заявлял, что Россия и Китай — основные вызовы США, и утверждал, что оба нарушают глобальную атмосферу безопасности. В свою очередь, в Москве утверждали, что готовы к конструктивному диалогу с Вашингтоном.

16 июня в Женеве состоялся саммит президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Переговоры длились больше трех часов. Лидеры России и США обсудили состояние и перспективы развития двусторонних отношений, стратегическую безопасность, вопросы информационной безопасности и киберпреступности, а также Белоруссию, проблемы Украины, Ближнего Востока и вопросы двусторонних отношений. В частности, была достигнута договоренность о взаимном возвращении послов.

28 июля прошел второй раунд российско-американского диалога, в ходе которого стороны обсудили вопросы стратегической стабильности. Межведомственные делегации сторон возглавили заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков и первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман.

Ранее по теме: Россия и США обсудили стратегическую стабильность в Женеве

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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