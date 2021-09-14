В США призвали не допустить войны с Россией и Китаем

Он отметил, что в прошлом, несмотря на множество горячих точек, в том числе войны во Вьетнаме, США никогда не шли на прямое столкновение с СССР. Генерал подчеркнул, что Вашингтон и Москва добились успеха в переговорах, направленных на обеспечение стратегической стабильности. «У нас есть фундаментальная общая цель — никогда не начинать войну друг с другом, потому что война с применением ядерного оружия — это очень плохо», — отметил Хайтен. Он добавил, что важно начать диалог с Китаем для обсуждения этих проблем.