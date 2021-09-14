Путин обсудил с премьером Пакистана координацию по Афганистану
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Пакистана Имран-Ханом, сообщает пресс-служба Кремля. В ходе беседы стороны обсудили ситуацию в Афганистане.
«При обмене мнениями по ситуации в Афганистане выражена заинтересованность в координации подходов двух стран в целях ее стабилизации», — говорится в сообщении Кремля.
Помимо этого стороны обсудили перспективы развития российско-пакистанских отношений в различных областях.
В конце мая текущего года президент США Джо Байден инициировал окончательный вывод американских войск из Афганистана, где они находились почти 20 лет — с октября 2001 г. 15 августа боевики запрещенной в России террористической организации «Талибан» захватили столицу Афганистана Кабул, впоследствии они взяли под контроль всю страну.