Путин обсудил с премьером Пакистана координацию по Афганистану

В конце мая текущего года президент США Джо Байден инициировал окончательный вывод американских войск из Афганистана, где они находились почти 20 лет — с октября 2001 г. 15 августа боевики запрещенной в России террористической организации «Талибан» захватили столицу Афганистана Кабул, впоследствии они взяли под контроль всю страну.