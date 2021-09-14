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Путин обсудил с премьером Пакистана координацию по Афганистану

Ведомости

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Пакистана Имран-Ханом, сообщает пресс-служба Кремля. В ходе беседы стороны обсудили ситуацию в Афганистане.

«При обмене мнениями по ситуации в Афганистане выражена заинтересованность в координации подходов двух стран в целях ее стабилизации», — говорится в сообщении Кремля.

Помимо этого стороны обсудили перспективы развития российско-пакистанских отношений в различных областях.

В конце мая текущего года президент США Джо Байден инициировал окончательный вывод американских войск из Афганистана, где они находились почти 20 лет — с октября 2001 г. 15 августа боевики запрещенной в России террористической организации «Талибан» захватили столицу Афганистана Кабул, впоследствии они взяли под контроль всю страну.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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