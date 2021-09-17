NYT узнала об отмене Францией мероприятия в США из-за контракта по подлодкам
Французские дипломаты в Вашингтоне 16 сентября отменили торжественный прием в своем посольстве в знак протеста против решения Австралии разорвать контракт по подлодкам и создать альянс с США и Британией, сообщила газета The New York Times.
Прием был посвящен 240-й годовщине битвы у мысов, в честь помощи французского флота в битве 1781 г. во время войны Америки за независимость. На них должен был присутствовать высокопоставленный представитель ВМС Франции, приехавший в Вашингтон, однако он решил вернуться в Париж досрочно.
Франция приняла такое решение на следующий день после того, как Австралия объявила о расторжении соглашения по подлодкам с французской Naval Group. США, Великобритания и Австралия ранее на этой неделе создали новый альянс в сфере безопасности — AUKUS. Его ключевой целью было названо оснащение Австралии атомными подлодками. Контракт должен был стать самым дорогим в истории ВМФ Австралии, его стоимость составляла $66 млрд.
Контракт с Францией по строительству 12 обычных субмарин океанского класса Shortfin Barracuda Block A1 был согласован еще в 2017 г. с французской компанией Naval Group (тогда известная как DCNS). Он должен был стать самым дорогим в истории ВМФ Австралии и предполагал проектирование и создание «превосходящих все имеющиеся по региону» обычные подводные лодки с 2030 г.
Тогда соглашение было рассчитано не только на строительство лодок, но и на создание инфраструктуры для их базирования, а также техническое обеспечение и подготовку экипажей в течение 50 лет. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал решение Австралии разорвать контракт с Naval Group «ударом в спину».