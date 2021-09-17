NYT узнала об отмене Францией мероприятия в США из-за контракта по подлодкам

Франция приняла такое решение на следующий день после того, как Австралия объявила о расторжении соглашения по подлодкам с французской Naval Group. США, Великобритания и Австралия ранее на этой неделе создали новый альянс в сфере безопасности — AUKUS. Его ключевой целью было названо оснащение Австралии атомными подлодками. Контракт должен был стать самым дорогим в истории ВМФ Австралии, его стоимость составляла $66 млрд.