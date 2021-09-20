Медведев не смог приехать в штаб «Единой России» из-за болезни
Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев не смог приехать в штаб общественной поддержки партии в воскресенье из-за болезни, у него начался кашель, сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.
После выборов в Госдуму в штаб партии приехали трое из пяти лидеров списка «Единой России» на выборах: главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, руководитель «Сириуса» Елена Шмелева и омбудсмен по правам детей Анна Кузнецова. Министр обороны Сергей Шойгу и глава МИД Сергей Лавров, которые входят в первую пятерку, также не были в штабе.
Президент России Владимир Путин проголосовал на выборах в Госдуму онлайн 17 сентября. С 14 сентября президент ушел на самоизоляцию из-за десятков случаев заражения коронавирусом среди его службы безопасности, пресс-службы и протокола. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин получил отрицательный тест на коронавирус и чувствует себя хорошо.
По последним данным ЦИК, после обработки 76,28% бюллетеней «Единая Россия» лидирует на выборах в Госдуму с 49,11% голосов. КПРФ набрала 19,99%, ЛДПР – 7,60%, «Справедливая Россия – За правду» — 7,38%, «Новые люди» — 5,43%.
В пятницу, 17 сентября, в России началось трехдневное голосование на выборах депутатов Государственной думы VIII созыва. Выборы прошли в единый день голосования, который в этом году выпал на 19 сентября. По рекомендации Роспотребнадзора Центральная избирательная комиссия продлила голосование на три дня — 17, 18 и 19 сентября. Это должно, по мнению властей, помочь снизить риски инфицирования COVID-19.
Вместе с выборами в Госдуму в некоторых регионах прошли выборы в региональные и местные органы власти. Так, в этом году на прямых выборах избраны главы девяти регионов и депутаты 39 региональных парламентов. В 11 регионах также прошли выборы депутатов муниципалитетов.