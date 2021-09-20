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Турчак заявил о предварительном конституционном большинстве у ЕР в Госдуме

Ведомости

«Единая Россия», по предварительным результатам, получает более 300 мандатов в новом созыве Госдумы. Об этом заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак, передает ТАСС.

«По состоянию на 08.00 мск по спискам "Единая Россия" набирает более 48% голосов, что позволяет нам получить 120 мандатов. Наши кандидаты побеждают в 195 одномандатных избирательных округах», — сказал Турчак. Он также отметил, что состав фракции в Госдуме обновится более, чем на половину.

Ранее сегодня он называл конституционное большинство в нижней палате парламента стратегической целью партии, а еще вчера, при объявлении промежуточных результатов, заявил о «чистой и честной» победе. Кроме того, Турчак выразил уверенность, что «Единая Россия» сформирует большинство во всех региональных заксобраниях.

По последним данным ЦИК, после подсчета более 80% бюллетеней у «Единой России» 49,4% голосов.  На втором месте КПРФ – партия получила 19,8% голосов, на третьем месте – ЛДПР с показателем в 7,5% голосов, на четвертом – «Справедливая Россия – За правду», которая получила 7,3% голосов. Барьер в 5% для прохождения в Госдуму также прошла партия «Новые люди» — она получила 5,3%.

Ранее по теме: «Единая Россия» лидирует на выборах в Госдуму после обработки 80% бюллетеней

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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