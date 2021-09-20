Турчак заявил о предварительном конституционном большинстве у ЕР в Госдуме
«Единая Россия», по предварительным результатам, получает более 300 мандатов в новом созыве Госдумы. Об этом заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак, передает ТАСС.
«По состоянию на 08.00 мск по спискам "Единая Россия" набирает более 48% голосов, что позволяет нам получить 120 мандатов. Наши кандидаты побеждают в 195 одномандатных избирательных округах», — сказал Турчак. Он также отметил, что состав фракции в Госдуме обновится более, чем на половину.
Ранее сегодня он называл конституционное большинство в нижней палате парламента стратегической целью партии, а еще вчера, при объявлении промежуточных результатов, заявил о «чистой и честной» победе. Кроме того, Турчак выразил уверенность, что «Единая Россия» сформирует большинство во всех региональных заксобраниях.
По последним данным ЦИК, после подсчета более 80% бюллетеней у «Единой России» 49,4% голосов. На втором месте КПРФ – партия получила 19,8% голосов, на третьем месте – ЛДПР с показателем в 7,5% голосов, на четвертом – «Справедливая Россия – За правду», которая получила 7,3% голосов. Барьер в 5% для прохождения в Госдуму также прошла партия «Новые люди» — она получила 5,3%.