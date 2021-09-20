Турчак заявил о предварительном конституционном большинстве у ЕР в Госдуме

По последним данным ЦИК, после подсчета более 80% бюллетеней у «Единой России» 49,4% голосов. На втором месте КПРФ – партия получила 19,8% голосов, на третьем месте – ЛДПР с показателем в 7,5% голосов, на четвертом – «Справедливая Россия – За правду», которая получила 7,3% голосов. Барьер в 5% для прохождения в Госдуму также прошла партия «Новые люди» — она получила 5,3%.