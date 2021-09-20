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Путин продлил контрсанкции до конца 2022 года

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении до конца 2022 г. контрсанкций в отношении других государств. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Продлить с 1 января по 31 декабря 2022 г. действие специальных экономических мер, предусмотренных указом президента РФ от 6 августа 2014 г. №560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности РФ», — говорится в документе. Действие указа 2014 г. продлевалось шесть раз.

Правительству России поручено обеспечить осуществление мер, необходимых для реализации подписанного указа. Он вступает в силу со дня опубликования.

В июле 2014 г. в связи с присоединением Крыма к России Евросоюз (ЕС) ввел против страны экономические секторальные санкции. Ограничения касаются доступа к первичным и вторичным рынкам капитала ЕС для некоторых российских банков и компаний, форм финансовой помощи российским финансовым учреждениям и брокерской деятельности, доступа к технологиям в энергетическом секторе, в частности, при добыче и разведке нефти, товаров двойного назначения для военного использования или конечных товаров военного назначения. Антироссийские санкции тогда ввели и другие страны, в частности, США и Канада.

В ответ на это 6 августа 2014 г. Путин подписал указ о запрете или ограничении ввоза сельхозпродукции, сырья и продовольствия из государств, которые ввели экономические санкции против России. Под эмбарго попали, например, мясо, рыба, моллюски, молоко и молочная продукция, овощи и фрукты из ЕС, США, Канады, Австралии и Норвегии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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