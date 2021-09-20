Путин продлил контрсанкции до конца 2022 года
Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении до конца 2022 г. контрсанкций в отношении других государств. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Продлить с 1 января по 31 декабря 2022 г. действие специальных экономических мер, предусмотренных указом президента РФ от 6 августа 2014 г. №560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности РФ», — говорится в документе. Действие указа 2014 г. продлевалось шесть раз.
Правительству России поручено обеспечить осуществление мер, необходимых для реализации подписанного указа. Он вступает в силу со дня опубликования.
В июле 2014 г. в связи с присоединением Крыма к России Евросоюз (ЕС) ввел против страны экономические секторальные санкции. Ограничения касаются доступа к первичным и вторичным рынкам капитала ЕС для некоторых российских банков и компаний, форм финансовой помощи российским финансовым учреждениям и брокерской деятельности, доступа к технологиям в энергетическом секторе, в частности, при добыче и разведке нефти, товаров двойного назначения для военного использования или конечных товаров военного назначения. Антироссийские санкции тогда ввели и другие страны, в частности, США и Канада.
В ответ на это 6 августа 2014 г. Путин подписал указ о запрете или ограничении ввоза сельхозпродукции, сырья и продовольствия из государств, которые ввели экономические санкции против России. Под эмбарго попали, например, мясо, рыба, моллюски, молоко и молочная продукция, овощи и фрукты из ЕС, США, Канады, Австралии и Норвегии.