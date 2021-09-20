Путин продлил контрсанкции до конца 2022 года

В июле 2014 г. в связи с присоединением Крыма к России Евросоюз (ЕС) ввел против страны экономические секторальные санкции. Ограничения касаются доступа к первичным и вторичным рынкам капитала ЕС для некоторых российских банков и компаний, форм финансовой помощи российским финансовым учреждениям и брокерской деятельности, доступа к технологиям в энергетическом секторе, в частности, при добыче и разведке нефти, товаров двойного назначения для военного использования или конечных товаров военного назначения. Антироссийские санкции тогда ввели и другие страны, в частности, США и Канада.