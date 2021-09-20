Правительство утвердило план по демографической политике до 2025 года

Кроме того, документ включает в себя меры по улучшению репродуктивного здоровья, продвижению традиционных семейных ценностей и активного долголетия, повышению ожидаемой продолжительности жизни. План также содержит блоки мероприятий, которые нацелены на снижение материнской и младенческой смертности. Два раздела плана посвящены вопросам сохранения здоровья людей старшего поколения и тех, кто трудится на производстве. Также в плане прописаны мероприятия по формированию мотивации к здоровому образу жизни, к занятиям физкультурой и спортом.