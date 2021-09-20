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Правительство утвердило план по демографической политике до 2025 года

Ведомости

Правительство утвердило план реализации Концепции демографической политики в России до 2025 г. Об утверждении плана премьер-министр Михаил Мишустин сообщил на совещании с вице-премьерами 20 сентября. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

«Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации в 2021—2025 гг.», — говорится в документе. По словам Мишустина, такой комплексный документ принят впервые. Новые меры необходимы для достижения национальных целей социально-экономического развития, подчеркнул премьер-министр.

В плане семь разделов. Один из них включает вопросы поддержки семей с детьми и меры по увеличению рождаемости. План предполагает, что в 2024 г. меры социальной поддержки будут предоставляться 60% семей. Число получателей помощи от государства при рождении детей к этому времени должно увеличиться до 2,26 млн.

Предполагается, что будут созданы условия для увеличения числа семей, распорядившихся средствами материнского капитала. В 2021 г. их число составит 1 060 000 семей, в 2022 г. — 1 110 000, в 2023 г. — 1 140 000, в 2024 г. — 1 150 000.

Кроме того, документ включает в себя меры по улучшению репродуктивного здоровья, продвижению традиционных семейных ценностей и активного долголетия, повышению ожидаемой продолжительности жизни. План также содержит блоки мероприятий, которые нацелены на снижение материнской и младенческой смертности. Два раздела плана посвящены вопросам сохранения здоровья людей старшего поколения и тех, кто трудится на производстве. Также в плане прописаны мероприятия по формированию мотивации к здоровому образу жизни, к занятиям физкультурой и спортом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных