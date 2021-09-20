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В США и ЕС прокомментировали выборы в Госдуму

Ведомости

Выборы в Госдуму прошли в условиях, которые «не способствовали свободной честной процедуре», заявил представитель Государственного департамента США Нед Прайс в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

«Выборы в Госдуму 17-19 сентября в Российской Федерации прошли в условиях, не способствовавших свободной и честной процедуре. Использование российским правительством законов об "экстремистских организациях", "иностранных агентах" и "нежелательных организациях" серьезно ограничивало политический плюрализм», — заявил Прайс.

Действия российских властей «также помешали Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ и Парламентской ассамблее (ОБСЕ) осуществлять наблюдение на выборах, что снизило уровень прозрачности, которая необходима для честных выборов», добавил он. Помимо этого, по словам Прайса, Вашингтон не признает проведение выборов на «суверенной украинской территории».

В свою очередь, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз «принимает к сведению сообщения независимых и надежных источников о серьезных нарушениях» в ходе избирательного процесса в России. Он также выразил сожаление «решением России серьезно ограничить численность и формат» наблюдательной миссии ОБСЕ. «В преддверии выборов усилились жесткие меры против оппозиционных политиков, организаций гражданского общества и независимых средств массовой информации, а также журналистов», — заявил он.

Боррель также рассказал, что ЕС не признает проведение выборов на Крымском полуострове, а «привлечение жителей контролируемых правительством Украины территорий Донецкой и Луганской областей к выборам в Госдуму, региональным и местным выборам противоречит духу и целям Минских соглашений».

В августе в ОБСЕ заявили, что не смогут направить наблюдателей на выборы в Госдуму из-за введенных властями РФ ограничений. По словам главы Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Маттео Мекаччи, в организации сожалеют, что наблюдение ОБСЕ за предстоящими выборами в России невозможно. Тогда он отметил, что для ОБСЕ важна «возможность самостоятельно определять необходимое число наблюдателей». Из ранее сделанного Россией заявления следует, что российские власти разрешили БДИПЧ и ПА ОБСЕ направить 50 и 10 наблюдателей на выборы соответственно, причиной названа санитарно-эпидемиологическая ситуация.

Ранее сегодня официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что на выборах в Госдуму присутствовали 245 международных наблюдателей из 59 стран мира, 10 международных организаций и 57 дипломатов из аккредитованных в Москве диппредставительств. При этом она сравнила этот показатель с количеством международных наблюдателей на выборах в Бундестаг 26 сентября, где, по ее словам, будут присутствовать четыре международных наблюдателя.

Выборы в России прошли в период с 17 по 19 сентября. Согласно данным ЦИК, после обработки 99% протоколов УИК на выборах в Госдуму лидирует «Единая Россия» (49,82% голосов). Второе место у КПРФ — 19%, на третьей строчке — ЛДПР с 7,49%. Пятипроцентный барьер удалось преодолеть партиям «Справедливая Россия — За правду» (7,42%), а также партии «Новые люди» (5,35%). По предварительным результатам голосования, явка составила 51,68%. Окончательные итоги голосования ЦИК обещает подвести 24 сентября.

По словам председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Эллы Памфиловой, прошедшие выборы в Госдуму сопровождались беспрецедентными атаками на избирательную систему, но нарушений стало меньше. «Несмотря на то, что жалоб и обращений стало меньше, все они становятся известными. Ничего невозможно скрыть», — сказала она в ходе видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным, подчеркнув, что на выборах работало почти полмиллиона наблюдателей.

Ранее по теме: Памфилова назвала прошедшие выборы самыми сложными за время работы в ЦИК

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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