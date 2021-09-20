В США и ЕС прокомментировали выборы в Госдуму

В августе в ОБСЕ заявили, что не смогут направить наблюдателей на выборы в Госдуму из-за введенных властями РФ ограничений. По словам главы Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Маттео Мекаччи, в организации сожалеют, что наблюдение ОБСЕ за предстоящими выборами в России невозможно. Тогда он отметил, что для ОБСЕ важна «возможность самостоятельно определять необходимое число наблюдателей». Из ранее сделанного Россией заявления следует, что российские власти разрешили БДИПЧ и ПА ОБСЕ направить 50 и 10 наблюдателей на выборы соответственно, причиной названа санитарно-эпидемиологическая ситуация.