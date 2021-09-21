Захарова ответила на заявление Турции о непризнании выборов в Крыму
Россия делает выводы из заявлений Турции в отношении непризнания выборов в Госдуму, проведенных на территории Крыма, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире «Соловьев Live».
«Турция прекрасно знает, что Крым является суверенной частью Российской Федерации, и прекрасно знает, что подобные заявления мы никогда не оставляем без внимания. Если им не надоело слышать от Москвы соответствующие реприманды, напоминания и одергивания, значит, они терпеливые. Но это ни к чему не приводит, кроме как к тому, что мы делаем соответствующие выводы, которые явно не идут в пользу развития двухсторонних отношений», — сказала Захарова.
Ранее МИД Турции назвал нелегитимными состоявшиеся в Крыму выборы в Государственную думу России, сообщал ТАСС. В заявлении министерства республики подчеркивалось, что «Турция продолжает поддерживать территориальную целостность Украины и считает незаконным присоединение Крыма».
Выборы в России прошли в период с 17 по 19 сентября. Помимо выборов в Госдуму российские избиратели также выбирали глав девяти субъектов РФ и 39 парламентов в регионах. По их итогам в Крыму и Севастополе «Единая Россия» получила 63,33% и 48,26% голосов соответственно, ее кандидаты победили во всех одномандатных избирательных округах, писал «Коммерсантъ».