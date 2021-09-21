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Захарова ответила на заявление Турции о непризнании выборов в Крыму

Ведомости

Россия делает выводы из заявлений Турции в отношении непризнания выборов в Госдуму, проведенных на территории Крыма, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире «Соловьев Live».

«Турция прекрасно знает, что Крым является суверенной частью Российской Федерации, и прекрасно знает, что подобные заявления мы никогда не оставляем без внимания. Если им не надоело слышать от Москвы соответствующие реприманды, напоминания и одергивания, значит, они терпеливые. Но это ни к чему не приводит, кроме как к тому, что мы делаем соответствующие выводы, которые явно не идут в пользу развития двухсторонних отношений», — сказала Захарова.

Ранее МИД Турции назвал нелегитимными состоявшиеся в Крыму выборы в Государственную думу России, сообщал ТАСС. В заявлении министерства республики подчеркивалось, что «Турция продолжает поддерживать территориальную целостность Украины и считает незаконным присоединение Крыма».

Выборы в России прошли в период с 17 по 19 сентября. Помимо выборов в Госдуму российские избиратели также выбирали глав девяти субъектов РФ и 39 парламентов в регионах. По их итогам в Крыму и Севастополе «Единая Россия» получила 63,33% и 48,26% голосов соответственно, ее кандидаты победили во всех одномандатных избирательных округах, писал «Коммерсантъ».

Ранее по теме: В США и ЕС прокомментировали выборы в Госдуму

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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