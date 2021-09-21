Захарова ответила на заявление Турции о непризнании выборов в Крыму

«Турция прекрасно знает, что Крым является суверенной частью Российской Федерации, и прекрасно знает, что подобные заявления мы никогда не оставляем без внимания. Если им не надоело слышать от Москвы соответствующие реприманды, напоминания и одергивания, значит, они терпеливые. Но это ни к чему не приводит, кроме как к тому, что мы делаем соответствующие выводы, которые явно не идут в пользу развития двухсторонних отношений», — сказала Захарова.