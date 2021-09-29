Блинкен обвинил Россию в срыве совещания ОБСЕ по правам человека

Блинкен отметил, что такие совещания проводились в ОБСЕ несколько десятилетий. Каждый год делались обзоры отчетов всех государств-участников, включая США. «Мы будем и впредь настоятельно призывать Россию выполнять свои обязательства, которые включают гарантии защиты основных свобод и предоставление гражданам возможности привлекать свои правительства к ответственности, в том числе посредством свободных и справедливых выборов», — подчеркнул Блинкен.