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Блинкен обвинил Россию в срыве совещания ОБСЕ по правам человека

Ведомости

Госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил российские власти в срыве ежегодного совещания ОБСЕ в области человеческого измерения (HDIM). Заявление Блинкена опубликовано на сайте Госдепа.

«Мы глубоко сожалеем об этой попытке российского правительства заблокировать проверку ухудшающейся ситуации с правами человека в стране», — говорится в заявлении.

Блинкен отметил, что такие совещания проводились в ОБСЕ несколько десятилетий. Каждый год делались обзоры отчетов всех государств-участников, включая США. «Мы будем и впредь настоятельно призывать Россию выполнять свои обязательства, которые включают гарантии защиты основных свобод и предоставление гражданам возможности привлекать свои правительства к ответственности, в том числе посредством свободных и справедливых выборов», — подчеркнул Блинкен.

Совещание в этом году должно было начаться 27 сентября в Варшаве, Россия стала единственным государством из 57 стран-участниц ОБСЕ, выступившей против его проведения, заявила в конце августа временный поверенный в делах миссии США в ОБСЕ Кортни Австриан.

В начале августа ОБСЕ заявила, что не планирует отправлять своих наблюдателей на выборы в Госдуму России. В организации объяснили это решение введенным российским ЦИК ограничением количества наблюдателей. Председатель ЦИК Элла Памфилова предупреждала, что если ОБСЕ не изменит свою позицию, ее квота отойдет другим организациями.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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