Блинкен обвинил Россию в срыве совещания ОБСЕ по правам человека
Госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил российские власти в срыве ежегодного совещания ОБСЕ в области человеческого измерения (HDIM). Заявление Блинкена опубликовано на сайте Госдепа.
«Мы глубоко сожалеем об этой попытке российского правительства заблокировать проверку ухудшающейся ситуации с правами человека в стране», — говорится в заявлении.
Блинкен отметил, что такие совещания проводились в ОБСЕ несколько десятилетий. Каждый год делались обзоры отчетов всех государств-участников, включая США. «Мы будем и впредь настоятельно призывать Россию выполнять свои обязательства, которые включают гарантии защиты основных свобод и предоставление гражданам возможности привлекать свои правительства к ответственности, в том числе посредством свободных и справедливых выборов», — подчеркнул Блинкен.
Совещание в этом году должно было начаться 27 сентября в Варшаве, Россия стала единственным государством из 57 стран-участниц ОБСЕ, выступившей против его проведения, заявила в конце августа временный поверенный в делах миссии США в ОБСЕ Кортни Австриан.
В начале августа ОБСЕ заявила, что не планирует отправлять своих наблюдателей на выборы в Госдуму России. В организации объяснили это решение введенным российским ЦИК ограничением количества наблюдателей. Председатель ЦИК Элла Памфилова предупреждала, что если ОБСЕ не изменит свою позицию, ее квота отойдет другим организациями.