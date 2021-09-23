Песков оценил идею США ввести новые санкции против него и еще 34 россиян
Призыв комитета по регламенту палаты представителей США ввести санкции против 35 человек, якобы причастных к нарушению прав человека, представляет собой «внутрипарламентские упражнения», заявил журналистам в ходе брифинга пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Во-первых, такие внутрипарламентские упражнения для того, чтобы они как-то были формализованы, тем более активированы, им нужно пройти очень длинный путь. То, что в конгрессе в различных комиссиях существует огромное количество людей, которые плохо разбираются в российской реальности, но при этом люто не любят нашу страну, — это не секрет ни для кого. Но рано или поздно по мере продвижения таких документов они все-таки доходят до тех, кто совмещают нелюбовь к нашей стране все-таки с экспертными знаниями, поэтому пока думаем рано такие проекты комментировать», — сказал он.
Ранее сегодня американский комитет одобрил поправку к оборонному бюджету США на следующий финансовый год. Она предполагает проведение оценки возможности введения санкций против 35 россиян. Список лиц, на которых могут быть наложены ограничения, опубликовал на своей странице в Twitter член комиссии Пол Массаро. Среди указанных в перечне людей оказались сам Песков, премьер-министр Михаил Мишустин, мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, глава ЦИК Элла Памфилова, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, глава ВТБ Андрей Костин, генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст, журналисты Маргарита Симоньян и Владимир Соловьев и ряд других чиновников и бизнесменов.
Кроме того, накануне нижняя палата конгресса США поддержала введение запрета на покупку и продажу американскими инвесторами новых выпусков российских облигаций на вторичном рынке. Песков отказался прокомментировать эту меру.
«Это также, скажем так, идеи, которым предстоит пройти еще очень длинный путь, такой бюрократический и политический, поэтому пока это рано комментировать. Будем комментировать, когда это будет более-менее окончательную форму принимать», — сказал он.