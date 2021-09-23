Песков оценил идею США ввести новые санкции против него и еще 34 россиян

«Во-первых, такие внутрипарламентские упражнения для того, чтобы они как-то были формализованы, тем более активированы, им нужно пройти очень длинный путь. То, что в конгрессе в различных комиссиях существует огромное количество людей, которые плохо разбираются в российской реальности, но при этом люто не любят нашу страну, — это не секрет ни для кого. Но рано или поздно по мере продвижения таких документов они все-таки доходят до тех, кто совмещают нелюбовь к нашей стране все-таки с экспертными знаниями, поэтому пока думаем рано такие проекты комментировать», — сказал он.