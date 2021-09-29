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МИД заявил об ответных мерах к YouTube за блокировку канала RT на немецком

Ведомости

МИД России предложит российским ведомствам принять ответные меры в отношении YouTube и немецких СМИ после удаления YouTube-каналов «RT DE» и «Der Fehlende Part», говорится в заявлении министерства.

Накануне RT сообщал, что в Youtube без возможности восстановления были удалены каналы RT DE и DFP. RT DE, по данным телеканала, имел около 600 000 подписчиков. Главред телеканала Маргарита Симоньян потребовала ответных санкций против немецких СМИ в России, в частности, запрета Deutsche Welle и закрытия корпунктов ARD и ZDF в Москве. «Это настоящая медийная война, объявленная государством Германия государству России», — написала Симоньян.

«По итогам рассмотрения обращения телеканала РТ с просьбой о защите в связи с дискриминацией решено обратиться к компетентным ведомствам Российской Федерации с предложением о разработке и принятии в отношении хостинга «Ютюб» и немецких СМИ ответных мер», — заявили в МИД.

Блокировку каналов Russia Today в министерстве назвали «актом беспрецедентной информационной агрессии» со стороны YouTube, которую совершили при «потворстве, если не по настоянию» властей Германии и немецких изданий. По мнению МИД, правительство и СМИ страны прежде «без стеснения и практически открыто» долгое время подвергали клевете и травле журналистов российских изданий, а также блокировали их банковские счета.

Каналы были удалены 28 сентября, в Международный день всеобщего доступа к информации, отметили в министерстве. «Не хочется думать, что речь идет об «Инфобарбаросса», — заявили в МИД. По данным ведомства, принятие ответных симметричных мер в отношении немецких СМИ в России, «неоднократно уличенных в участии во вмешательстве во внутренние дела нашей страны, представляется не только уместным, но и необходимым». Германская сторона проигнорировала многократные призывы к исполнению обязательств в области защиты прав СМИ и свободы слова, поэтому министерство считает такие меры единственно возможным способом стимулировать интерес партнеров в диалоге вокруг этой ситуации.

Google объяснил удаление каналов немецкого подразделения RT в Youtube тем, что каналы распространяли ложные сведения о коронавирусе. По данным пресс-службы, RT DE было объявлено предупреждение за загрузку нарушающего правила контента. Это привело к приостановке их прав на публикацию видео. Во время приостановки прав владельцы канала пытались обойти ограничения, «используя другой канал», уточнили в Google.

Ранее по теме: Google объяснил удаление каналов немецкого подразделения RT в Youtube

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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