МИД заявил об ответных мерах к YouTube за блокировку канала RT на немецком

Каналы были удалены 28 сентября, в Международный день всеобщего доступа к информации, отметили в министерстве. «Не хочется думать, что речь идет об «Инфобарбаросса», — заявили в МИД. По данным ведомства, принятие ответных симметричных мер в отношении немецких СМИ в России, «неоднократно уличенных в участии во вмешательстве во внутренние дела нашей страны, представляется не только уместным, но и необходимым». Германская сторона проигнорировала многократные призывы к исполнению обязательств в области защиты прав СМИ и свободы слова, поэтому министерство считает такие меры единственно возможным способом стимулировать интерес партнеров в диалоге вокруг этой ситуации.