МИД заявил об ответных мерах к YouTube за блокировку канала RT на немецком
МИД России предложит российским ведомствам принять ответные меры в отношении YouTube и немецких СМИ после удаления YouTube-каналов «RT DE» и «Der Fehlende Part», говорится в заявлении министерства.
Накануне RT сообщал, что в Youtube без возможности восстановления были удалены каналы RT DE и DFP. RT DE, по данным телеканала, имел около 600 000 подписчиков. Главред телеканала Маргарита Симоньян потребовала ответных санкций против немецких СМИ в России, в частности, запрета Deutsche Welle и закрытия корпунктов ARD и ZDF в Москве. «Это настоящая медийная война, объявленная государством Германия государству России», — написала Симоньян.
«По итогам рассмотрения обращения телеканала РТ с просьбой о защите в связи с дискриминацией решено обратиться к компетентным ведомствам Российской Федерации с предложением о разработке и принятии в отношении хостинга «Ютюб» и немецких СМИ ответных мер», — заявили в МИД.
Блокировку каналов Russia Today в министерстве назвали «актом беспрецедентной информационной агрессии» со стороны YouTube, которую совершили при «потворстве, если не по настоянию» властей Германии и немецких изданий. По мнению МИД, правительство и СМИ страны прежде «без стеснения и практически открыто» долгое время подвергали клевете и травле журналистов российских изданий, а также блокировали их банковские счета.
Каналы были удалены 28 сентября, в Международный день всеобщего доступа к информации, отметили в министерстве. «Не хочется думать, что речь идет об «Инфобарбаросса», — заявили в МИД. По данным ведомства, принятие ответных симметричных мер в отношении немецких СМИ в России, «неоднократно уличенных в участии во вмешательстве во внутренние дела нашей страны, представляется не только уместным, но и необходимым». Германская сторона проигнорировала многократные призывы к исполнению обязательств в области защиты прав СМИ и свободы слова, поэтому министерство считает такие меры единственно возможным способом стимулировать интерес партнеров в диалоге вокруг этой ситуации.
Google объяснил удаление каналов немецкого подразделения RT в Youtube тем, что каналы распространяли ложные сведения о коронавирусе. По данным пресс-службы, RT DE было объявлено предупреждение за загрузку нарушающего правила контента. Это привело к приостановке их прав на публикацию видео. Во время приостановки прав владельцы канала пытались обойти ограничения, «используя другой канал», уточнили в Google.