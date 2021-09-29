КПРФ покинула заседание Мосгордумы из-за итогов онлайн-голосования
Фракция КПРФ в Мосгордуме покинула в полном составе заседание городского заксобрания. Так партия выразила протест против результатов электронного голосования в столице на выборах в Госдуму. Трансляция велась в YouTube Московский городской думы.
«Фракция КПРФ в Московской городской думе <...> не признает итоги выборов в городе Москве по одномандатным округам в Государственную думу. Мы не признаем итоги электронного голосования <...> В знак протеста мы покидаем заседание», — заявил руководитель фракции коммунистов в Мосгордуме Николай Зубрилин. Он также выступил с обращением к начальнику ГУВД Москвы с требованием «снять осаду» с московского комитета КПРФ и освободить всех задержанных представителей партии и активистов.
Кроме того, КПРФ подала 31 иск по итогам онлайн-голосования в Москве на выборах в Госдуму. Изначально коммунисты собирались подать 14 исков непосредственно от партии, затем к ним добавили иски от кандидатов в депутаты. До этого КПРФ сообщала, что московская полиция препятствовала ее адвокатам направить жалобы на электронное голосование в суд.
Пресс-служба Центризбиркома (ЦИК) сообщила, что председатель комиссии Элла Памфилова направит обращение в столичное управление МВД Москвы. «Хотя позиция ЦИК России не совпадает с позицией КПРФ, партия имеет право на обращение в суд и препятствовать ей никто не имеет права. Поэтому я направлю обращение в ГУ МВД Москвы, чтобы они объяснили ситуацию», — цитирует пресс-служба ЦИК заявление Памфиловой.
20 сентября, на следующий день после окончания трехдневного голосования на выборах в Госдуму, заместитель председателя ЦК партии Дмитрий Новиков заявил, что КПРФ не признает итоги электронного голосования в Москве, после объявления которых ряд лидировавших на выборах московских коммунистов якобы утратил преимущество и проиграл. Новиков тогда также анонсировал соответствующие иски в суд со стороны партии.
В пятницу, 24 сентября, ЦИК России утвердил итоги выборов в Госдуму. В итоге «Единая Россия» получила 324 мандата, КПРФ — 57, «Справедливая Россия» — 27, ЛДПР — 21, «Новые люди» — 13 мандатов. По одному — «Родина», «Гражданская платформа» и Партия роста. Пять мандатов также получили кандидаты, выдвинутые в порядке самовыдвижения.