КПРФ покинула заседание Мосгордумы из-за итогов онлайн-голосования

«Фракция КПРФ в Московской городской думе <...> не признает итоги выборов в городе Москве по одномандатным округам в Государственную думу. Мы не признаем итоги электронного голосования <...> В знак протеста мы покидаем заседание», — заявил руководитель фракции коммунистов в Мосгордуме Николай Зубрилин. Он также выступил с обращением к начальнику ГУВД Москвы с требованием «снять осаду» с московского комитета КПРФ и освободить всех задержанных представителей партии и активистов.