ЕС начал переговоры с Сербией и Косово по ситуации на их границе
Евросоюз начал переговоры с представителями Сербии и Республики Косово об урегулировании ситуации на их фактической границе. Об этом заявил спецпредставитель ЕС по Западным Балканам Мирослав Лайчак.
«Сегодня утром я провел две раздельные встречи с главными переговорщиками Косова и Сербии, чтобы обсудить пути разрешения нынешнего кризиса. Мы будем продолжать наши переговоры в течение дня», — написал Лайчак в своем в Twitter.
Протесты сербского меньшинства начались после решения властей Косова не пропускать автомобили с сербскими номерами и обязывать владельцев менять их на временные косовские номера. Этнические сербы, проживающие на севере Косова, в знак протеста заблокировали пограничные переходы «Яринье» и «Брняк» на фактической границе с Сербией. Из-за этого Приштина направила в пограничную зону полицейский спецназ.
В ответ Сербия привела свои войска в боевую готовность и призвала страны НАТО вмешаться в ситуацию в течение 24 часов. В итоге 27 сентября военные США, Канады и Польши из состава международной миссии под эгидой альянса в Косове (KFOR) прибыли на границу.
Власти Косова фактически отделились от Сербии в 1999 г., а объявили о независимости в 2008 г. Республику признали около 100 стран, в том числе 22 из 27 государств — участников Евросоюза. Однако Косово не является членом ООН. Россия независимость Косова не признает.
На севере частично признанной республики продолжает жить сербское меньшинство — около 5% от общего косовского населения (в начале 1990-х гг. — более 10%), или примерно 100 000 человек. В пограничном с Сербией городе Косовска-Митровица, а именно в его северной части, большинство (более 76%, или около 22 000 человек) населения — сербы. Там действуют две местные администрации: косовская и не признающая ее сербская. Фактически Косово контролирует только южную часть города.