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Белград грозит вернуть войска в Косово

Они покинули край в 1999 году по Кумановским соглашениям, остановившим бомбежки Югославии
Глеб Мишутин
По словам сербского лидера, Белград не нарушит косовских границ / Laura Hasani / Reuters

В Косове в последние дни проходят акции протеста этнических сербов. Сербское население частично признанного Косова возмущено требованием правительства в Приштине менять сербские автомобильные номера на косовские при въезде. Протестующие захватили северные пограничные переходы Яринье и Брняк, в ответ на это косовские власти направили в регион полицейский спецназ. Этот жест не остался без внимания в Белграде: Сербия привела свою армию в боевую готовность. Президент Сербии Александр Вучич дал НАТО 24 часа на то, чтобы отреагировать на события в Косове. 

Основой более-менее мирного сосуществования сербов и албанцев в Косове является Кумановское соглашение, которое было подписано в 1999 г. между силами НАТО и Армии Югославии. Согласно его условиям бомбардировки Югославии силами западных союзников прекращались, а югославские войска выводились из Косова.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных