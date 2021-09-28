Белград грозит вернуть войска в Косово

Белград грозит вернуть войска в КосовоОни покинули край в 1999 году по Кумановским соглашениям, остановившим бомбежки Югославии
В Косове в последние дни проходят акции протеста этнических сербов. Сербское население частично признанного Косова возмущено требованием правительства в Приштине менять сербские автомобильные номера на косовские при въезде. Протестующие захватили северные пограничные переходы Яринье и Брняк, в ответ на это косовские власти направили в регион полицейский спецназ. Этот жест не остался без внимания в Белграде: Сербия привела свою армию в боевую готовность. Президент Сербии Александр Вучич дал НАТО 24 часа на то, чтобы отреагировать на события в Косове.
Основой более-менее мирного сосуществования сербов и албанцев в Косове является Кумановское соглашение, которое было подписано в 1999 г. между силами НАТО и Армии Югославии. Согласно его условиям бомбардировки Югославии силами западных союзников прекращались, а югославские войска выводились из Косова.