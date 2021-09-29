МИД обвинил Францию в ограничениях работы представителей России в ПАСЕ
Франция, ограничивая передвижения вакцинированных «Спутником V» граждан России, затрудняет работу Москвы в международных организациях и нарушает положения документов Совета Европы, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на МИД России.
Ранее член Совета Федерации, заслуженный врач Владимир Круглый сообщил, что представителям России в ПАСЕ запретили свободное передвижение по Страсбургу из-за того, что Евросоюз не признает вакцинацию «Спутником V». По мнению вице-спикера Госдумы Петра Толстого, это «вакцинная дискриминация», в условиях которой участвовать в сессии можно только дистанционно.
«Рассматриваем введенные ограничения как нарушение Парижем положений действующего в рамках Совета Европы Генерального соглашения о привилегиях и иммунитетах, в соответствии с которым французская сторона обязана обеспечить беспрепятственный въезд и пребывание официальных делегаций», — заявили в российском ведомстве.
В МИДе также подчеркнули, что «доля ответственности за происходящее лежит и на руководстве Совета Европы, его секретариате». В этой связи внешнеполитическое ведомство призвало Страсбург действовать активнее и добиваться от французских властей отмены дискриминационных мер.
23 сентября председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Российской стороне на фоне ограничений в отношении представителей России в Парламентской ассамблее Совета Европы следует отказаться от участия в заседании ПАСЕ. В тот же день члены российской делегации приняли решение участвовать в сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в дистанционном режиме из-за ограничений на передвижение по Страсбургу.