МИД обвинил Францию в ограничениях работы представителей России в ПАСЕ

23 сентября председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Российской стороне на фоне ограничений в отношении представителей России в Парламентской ассамблее Совета Европы следует отказаться от участия в заседании ПАСЕ. В тот же день члены российской делегации приняли решение участвовать в сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в дистанционном режиме из-за ограничений на передвижение по Страсбургу.