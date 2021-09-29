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МИД обвинил Францию в ограничениях работы представителей России в ПАСЕ

Ведомости

Франция, ограничивая передвижения вакцинированных «Спутником V» граждан России, затрудняет работу Москвы в международных организациях и нарушает положения документов Совета Европы, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на МИД России.

Ранее член Совета Федерации, заслуженный врач Владимир Круглый сообщил, что представителям России в ПАСЕ запретили свободное передвижение по Страсбургу из-за того, что Евросоюз не признает вакцинацию «Спутником V». По мнению вице-спикера Госдумы Петра Толстого, это «вакцинная дискриминация», в условиях которой участвовать в сессии можно только дистанционно.

«Рассматриваем введенные ограничения как нарушение Парижем положений действующего в рамках Совета Европы Генерального соглашения о привилегиях и иммунитетах, в соответствии с которым французская сторона обязана обеспечить беспрепятственный въезд и пребывание официальных делегаций», — заявили в российском ведомстве.

В МИДе также подчеркнули, что «доля ответственности за происходящее лежит и на руководстве Совета Европы, его секретариате». В этой связи внешнеполитическое ведомство призвало Страсбург действовать активнее и добиваться от французских властей отмены дискриминационных мер.

23 сентября председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Российской стороне на фоне ограничений в отношении представителей России в Парламентской ассамблее Совета Европы следует отказаться от участия в заседании ПАСЕ. В тот же день члены российской делегации приняли решение участвовать в сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в дистанционном режиме из-за ограничений на передвижение по Страсбургу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных