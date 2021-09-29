Путин заявил о позитивном развитии отношений между Россией и Турцией
Отношения между Россией и Турцией развиваются позитивно, товарооборот стран за 9 месяцев вырос более чем на 55%, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Трансляция велась на телеканале «Россия 24».
«Приятно отметить также и то, что отношения у нас развиваются, развиваются позитивно. Профильные ведомства работают постоянно друг с другом, причем по всем направлениям», — сказал Путин.
Он отметил, что в 2020 году товарооборот между двумя странами снизился на 20%. Однако за 8,5 месяцев этого года он вырос более чем на 55%. «То есть мы не только все компенсировали, что потеряли в пандемийный год, но и нарастили на 30 с лишним процентов», — подчеркнул президент.
Встреча Путина и Эрдогана проходит 29 сентября в Сочи. Путин с 14 сентября находился на самоизоляции из-за случаев заражения коронавирусом в его окружении. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что сегодня Путин де-факто вышел из самоизоляции.