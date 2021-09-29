Путин заявил о позитивном развитии отношений между Россией и Турцией

Он отметил, что в 2020 году товарооборот между двумя странами снизился на 20%. Однако за 8,5 месяцев этого года он вырос более чем на 55%. «То есть мы не только все компенсировали, что потеряли в пандемийный год, но и нарастили на 30 с лишним процентов», — подчеркнул президент.