Кремль: заявления Эрдогана о Крыме не рушат перспективы его визита в Россию
Заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Анкара не признает Крым частью России, оставило «неприятный след», однако не рушит перспективы его скорой встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1».
«Оставило чуть-чуть неприятный след, что подобные заявления стали озвучиваться в дни завершения подготовки к предстоящему визиту. Но, тем не менее, это никоим образом не рушит перспективы проведения успешного, содержательного и конструктивного визита президента Эрдогана в Россию», – рассказал он.
Песков также заметил, что по собственному опыту работы в Турции знает о том, что есть много турок, которые считают Крым турецкой вотчиной еще со времен Османской империи. «И слава богу, господин президент Турции не разделяет их точку зрения», – добавил он.
Встреча Эрдогана и Путина состоится 29 сентября в Сочи. Песков ранее сообщил, что в ходе встречи президенты обсудят двусторонние отношения, Сирию и другие региональные конфликты.
21 сентября во время выступления на общеполитических дебатах Генассамблеи ООН Эрдоган заявил, что Турция не признает аннексию Крыма и выступает за территориальную целостность и суверенитет Украины.
Ранее МИД Турции назвал нелегитимными состоявшиеся в Крыму выборы в Государственную думу России. В заявлении министерства говорилось, что «Турция продолжает поддерживать территориальную целостность Украины и считает незаконным присоединение Крыма».