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Кремль: заявления Эрдогана о Крыме не рушат перспективы его визита в Россию

Ведомости

Заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Анкара не признает Крым частью России, оставило «неприятный след», однако не рушит перспективы его скорой встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1».

«Оставило чуть-чуть неприятный след, что подобные заявления стали озвучиваться в дни завершения подготовки к предстоящему визиту. Но, тем не менее, это никоим образом не рушит перспективы проведения успешного, содержательного и конструктивного визита президента Эрдогана в Россию», – рассказал он.

Песков также заметил, что по собственному опыту работы в Турции знает о том, что есть много турок, которые считают Крым турецкой вотчиной еще со времен Османской империи. «И слава богу, господин президент Турции не разделяет их точку зрения», – добавил он.

Встреча Эрдогана и Путина состоится 29 сентября в Сочи. Песков ранее сообщил, что в ходе встречи президенты обсудят двусторонние отношения, Сирию и другие региональные конфликты.

21 сентября во время выступления на общеполитических дебатах Генассамблеи ООН Эрдоган заявил, что Турция не признает аннексию Крыма и выступает за территориальную целостность и суверенитет Украины.

Ранее МИД Турции назвал нелегитимными состоявшиеся в Крыму выборы в Государственную думу России. В заявлении министерства говорилось, что «Турция продолжает поддерживать территориальную целостность Украины и считает незаконным присоединение Крыма».

Ранее по теме: Эрдоган подтвердил планы Турции по покупке у России систем С-400

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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