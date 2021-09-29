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Песков назвал «чушью» предположение о намеренном кашле Путина при Трампе

Ведомости

Утверждения о том, что президент России Владимир Путин намеренно кашлял на встрече с президентом США Дональдом Трампом в 2019 г., являются чушью, заявил «РИА Новости» пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Это полная чушь», — сказал Песков, комментируя это предположение.

Ранее бывший пресс-секретарь Дональда Трампа Стефани Гришэм в своей книге сообщила, что, согласно предположению экс-советника бывшего президента США по России Фионы Хилл, Путин, несколько раз кашляя на переговорах, «возможно, пытался спровоцировать известную боязнь микробов Трампа».

28 сентября Песков отверг другое предположение из книги Гришэм. Она писала о том, что в российскую делегацию на встрече с экс-президентом США в 2019 г. намеренно включили красивую переводчицу, чтобы отвлечь внимание бывшего главы Белого дома. «Переводчиков обеспечивает МИД по заявке администрации президента», — объяснял тогда Песков.

Ранее по теме: Песков ответил на вопрос о выборе переводчицы на переговоры Путина с Трампом

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных