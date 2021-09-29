Песков назвал «чушью» предположение о намеренном кашле Путина при Трампе

28 сентября Песков отверг другое предположение из книги Гришэм. Она писала о том, что в российскую делегацию на встрече с экс-президентом США в 2019 г. намеренно включили красивую переводчицу, чтобы отвлечь внимание бывшего главы Белого дома. «Переводчиков обеспечивает МИД по заявке администрации президента», — объяснял тогда Песков.