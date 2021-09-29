Песков назвал «чушью» предположение о намеренном кашле Путина при Трампе
Утверждения о том, что президент России Владимир Путин намеренно кашлял на встрече с президентом США Дональдом Трампом в 2019 г., являются чушью, заявил «РИА Новости» пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Это полная чушь», — сказал Песков, комментируя это предположение.
Ранее бывший пресс-секретарь Дональда Трампа Стефани Гришэм в своей книге сообщила, что, согласно предположению экс-советника бывшего президента США по России Фионы Хилл, Путин, несколько раз кашляя на переговорах, «возможно, пытался спровоцировать известную боязнь микробов Трампа».
28 сентября Песков отверг другое предположение из книги Гришэм. Она писала о том, что в российскую делегацию на встрече с экс-президентом США в 2019 г. намеренно включили красивую переводчицу, чтобы отвлечь внимание бывшего главы Белого дома. «Переводчиков обеспечивает МИД по заявке администрации президента», — объяснял тогда Песков.