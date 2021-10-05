Саакашвили написал письмо Зеленскому

Саакашвили поблагодарил Зеленского за его реакцию на «арест и заточение в Грузии по сфальсифицированым обвинениям». Он также назвал Украину своей второй родиной и напомнил, что у него есть украинское гражданство. «Я всю жизнь буду гордиться тем, что имел возможность внести свой скромный вклад в производимые вами исторические изменения и реформы. Поскольку я фактически являюсь личным узником Путина, то очень высоко оцениваю вашу принципиальную позицию по защите Украины, всего региона и всех узников империи», — написал Саакашвили. Он назвал свой арест незаконным, а обвинения сфальсифицированными, которые «кроме России не признает никто в мире».