Саакашвили написал письмо Зеленскому
На странице бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в Facebook опубликовали его письмо к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Сейчас Саакашвили находится в тюрьме в городе Рустави недалеко от Тбилиси, куда его поместили после задержания 1 октября.
Саакашвили поблагодарил Зеленского за его реакцию на «арест и заточение в Грузии по сфальсифицированым обвинениям». Он также назвал Украину своей второй родиной и напомнил, что у него есть украинское гражданство. «Я всю жизнь буду гордиться тем, что имел возможность внести свой скромный вклад в производимые вами исторические изменения и реформы. Поскольку я фактически являюсь личным узником Путина, то очень высоко оцениваю вашу принципиальную позицию по защите Украины, всего региона и всех узников империи», — написал Саакашвили. Он назвал свой арест незаконным, а обвинения сфальсифицированными, которые «кроме России не признает никто в мире».
Ранее Зеленский заявил, что будет добиваться возвращения на Украину Саакашвили. «Я как президент Украины занимаюсь постоянно тем, что возвращаю граждан Украины. Господин Саакашвили является гражданином Украины, поэтому его это тоже касается», — сказал он, отметив, что был удивлен решением Саакашвили вернуться в Грузию и узнал об этом из прессы, писал «Интерфакс».
Саакашвили задержали 1 октября после пересечения границы страны, которую он покинул за несколько дней до истечения своего второго президентского срока. Политик вернулся в страну перед муниципальными выборами. Основанная им партия «Единое национальное движение» получила треть голосов, победу одержала правящая партия «Грузинская мечта».
Власти Грузии неоднократно обещали, что экс-президента арестуют по возвращении на родину. В частности, премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили пообещал, что опальный президент отсидит весь назначенный ему тюремный срок.
Саакашвили был заочно приговорен в Грузии к трем годам лишения свободы за превышение служебных полномочий в связи с помилованием четырех полицейских, отбывавших срок за убийство сотрудника банка Сандро Гиргвлиани в 2006 г. Экс-президент получил еще шесть лет лишения свободы по другому обвинению — в организации нападения на критиковавшего его депутата Валерия Гелашвили в 2005 г.
Кроме того, 53-летний политик обвиняется в насильственном разгоне протестной акции в центре Тбилиси в ноябре 2007 г., незаконном захвате телекомпании «Имеди», которая принадлежала тогда оппозиционному бизнесмену Бадри Патаркацишвили, и растрате бюджетных средств. Все обвинения, которые сейчас рассматривают суды, он отвергает.