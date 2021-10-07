На Украине отправили в отставку спикера Рады Дмитрия Разумкова
Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков отправлен в отставку на заседании украинского парламента, трансляция которого велась в Youtube.
За отставку Разумкова с поста председателя Рады проголосовали 284 народных депутата Украины из 388. Против — 74, 6 воздержались, 24 не голосовали. Теперь на кресло председателя парламента претендует народный депутат от правящей партии «Слуга народа», первый вице-спикер Рады Руслан Стефанчук, а на его место — председатель партии Александр Корниенко.
Разумков занимал должность спикера Верховной рады с осени 2019 г., когда сложил с себя полномочия главы партии президента Владимира Зеленского — «Слуга народа». Председатель фракции «Слуги народа» Давид Арахамия 30 сентября запросил у Разумкова подписные листы за его отставку. На съезде депутатов фракции, который состоялся 1-3 октября в Трускавце, было собрано более 150 подписей за отставку спикера, а 4 октября началась формальная процедура внутри Рады по отстранению Разумкова.
Это произошло после заявления Зеленского о накопившихся к спикеру Рады претензиях, в том числе после того, как спикер, по словам главы государства, выдал депутатам подписные листы об импичменте. Однако сегодня отправленный в отставку Разумков отказался давать оценку деятельности президента.
«Я никогда не плыл по течению, в 2019 г. это не делал и сегодня делать не буду. Ни одна должность не стоит самоуважения, достоинства, а, главное, она не стоит доверия людей», — сказал Разумков в своей последней речи в Раде.
До этого у Разумкова возникали разногласия с Зеленским. В частности, он критиковал действия президента по закрытию оппозиционных СМИ, наложению санкций на украинских граждан и превращению СНБО в «репрессивный орган», а также призыв Зеленского к тем украинским гражданам в Донбассе, кто считает, что их жизнь связана с Россией, уезжать из страны. В то же время в администрации президента Разумкова критиковали за торможение инициатив Зеленского, в том числе в объявленной «борьбе против олигархов». Спикер Рады направил соответствующий законопроект в начале сентября на проверку соответствия украинской конституции в Европейскую комиссию «За демократию через право» (Венецианскую комиссию).