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На Украине отправили в отставку спикера Рады Дмитрия Разумкова

Ведомости

Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков отправлен в отставку на заседании украинского парламента, трансляция которого велась в Youtube.

За отставку Разумкова с поста председателя Рады проголосовали 284 народных депутата Украины из 388. Против — 74, 6 воздержались, 24 не голосовали. Теперь на кресло председателя парламента претендует народный депутат от правящей партии «Слуга народа», первый вице-спикер Рады Руслан Стефанчук, а на его место — председатель партии Александр Корниенко.

Разумков занимал должность спикера Верховной рады с осени 2019 г., когда сложил с себя полномочия главы партии президента Владимира Зеленского — «Слуга народа». Председатель фракции «Слуги народа» Давид Арахамия 30 сентября запросил у Разумкова подписные листы за его отставку. На съезде депутатов фракции, который состоялся 1-3 октября в Трускавце, было собрано более 150 подписей за отставку спикера, а 4 октября началась формальная процедура внутри Рады по отстранению Разумкова.

Это произошло после заявления Зеленского о накопившихся к спикеру Рады претензиях, в том числе после того, как спикер, по словам главы государства, выдал депутатам подписные листы об импичменте. Однако сегодня отправленный в отставку Разумков отказался давать оценку деятельности президента.

«Я никогда не плыл по течению, в 2019 г. это не делал и сегодня делать не буду. Ни одна должность не стоит самоуважения, достоинства, а, главное, она не стоит доверия людей», — сказал Разумков в своей последней речи в Раде.

До этого у Разумкова возникали разногласия с Зеленским. В частности, он критиковал действия президента по закрытию оппозиционных СМИ, наложению санкций на украинских граждан и превращению СНБО в «репрессивный орган», а также призыв Зеленского к тем украинским гражданам в Донбассе, кто считает, что их жизнь связана с Россией, уезжать из страны. В то же время в администрации президента Разумкова критиковали за торможение инициатив Зеленского, в том числе в объявленной «борьбе против олигархов». Спикер Рады направил соответствующий законопроект в начале сентября на проверку соответствия украинской конституции в Европейскую комиссию «За демократию через право» (Венецианскую комиссию).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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