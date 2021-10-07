На Украине отправили в отставку спикера Рады Дмитрия Разумкова

До этого у Разумкова возникали разногласия с Зеленским. В частности, он критиковал действия президента по закрытию оппозиционных СМИ, наложению санкций на украинских граждан и превращению СНБО в «репрессивный орган», а также призыв Зеленского к тем украинским гражданам в Донбассе, кто считает, что их жизнь связана с Россией, уезжать из страны. В то же время в администрации президента Разумкова критиковали за торможение инициатив Зеленского, в том числе в объявленной «борьбе против олигархов». Спикер Рады направил соответствующий законопроект в начале сентября на проверку соответствия украинской конституции в Европейскую комиссию «За демократию через право» (Венецианскую комиссию).