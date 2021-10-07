В России могут создать новый военный флот для охраны Севморпути

Официально о планах создать отдельный Арктический флот Минобороны не сообщало. Тем не менее в последние годы российская арктическая военная инфраструктура в Арктике, практически утраченная в 1990-е гг., активно наращивается, в регионе также проводятся крупные учения. В МИДе летом текущего года это объяснили тем, что в арктической зоне производятся более 10% ВВП и свыше 20% экспорта России.