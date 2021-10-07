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В России могут создать новый военный флот для охраны Севморпути

Ведомости

В России могут создать новый военно-морской флот — Арктический, в зону ответственности которого будут входить Арктика и Северный морской путь, сейчас находящиеся в зонах ответственности Северного и Тихоокеанского флотов соответственно, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Минобороны.

«Сейчас рассматривается вопрос создания новой структуры — Арктического флота России. Это будет отдельное объединение в составе ВМФ, основной задачей которого станет обеспечение безопасности Северного морского пути и арктического побережья в зоне ответственности Северного и Тихоокеанского флотов», — сказал собеседник агентства.

По словам источника агентства, инфраструктура для функционирования нового объединения может быть выделена из состава действующих Северного и Тихоокеанского флотов. «В дальнейшем он будет пополняться кораблями и специальной техникой в арктическом исполнении», — добавил собеседник агентства.

Официально о планах создать отдельный Арктический флот Минобороны не сообщало. Тем не менее в последние годы российская арктическая военная инфраструктура в Арктике, практически утраченная в 1990-е гг., активно наращивается, в регионе также проводятся крупные учения. В МИДе летом текущего года это объяснили тем, что в арктической зоне производятся более 10% ВВП и свыше 20% экспорта России.

В сентябре в маневрах в арктической зоне приняли участие 8000 российских военнослужащих, 800 единиц боевой и спецтехники, включая 45 танков, 460 боевых бронированных машин, до 240 орудий, минометов и реактивных систем залпового огня, около 120 летательных аппаратов, зенитные системы С-300 и С-400, зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь С-1», а также до 50 кораблей и судов.

Ранее по теме: МИД России объяснил восстановление военной инфраструктуры в Арктике

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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