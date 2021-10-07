В России могут создать новый военный флот для охраны Севморпути
В России могут создать новый военно-морской флот — Арктический, в зону ответственности которого будут входить Арктика и Северный морской путь, сейчас находящиеся в зонах ответственности Северного и Тихоокеанского флотов соответственно, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Минобороны.
«Сейчас рассматривается вопрос создания новой структуры — Арктического флота России. Это будет отдельное объединение в составе ВМФ, основной задачей которого станет обеспечение безопасности Северного морского пути и арктического побережья в зоне ответственности Северного и Тихоокеанского флотов», — сказал собеседник агентства.
По словам источника агентства, инфраструктура для функционирования нового объединения может быть выделена из состава действующих Северного и Тихоокеанского флотов. «В дальнейшем он будет пополняться кораблями и специальной техникой в арктическом исполнении», — добавил собеседник агентства.
Официально о планах создать отдельный Арктический флот Минобороны не сообщало. Тем не менее в последние годы российская арктическая военная инфраструктура в Арктике, практически утраченная в 1990-е гг., активно наращивается, в регионе также проводятся крупные учения. В МИДе летом текущего года это объяснили тем, что в арктической зоне производятся более 10% ВВП и свыше 20% экспорта России.
В сентябре в маневрах в арктической зоне приняли участие 8000 российских военнослужащих, 800 единиц боевой и спецтехники, включая 45 танков, 460 боевых бронированных машин, до 240 орудий, минометов и реактивных систем залпового огня, около 120 летательных аппаратов, зенитные системы С-300 и С-400, зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь С-1», а также до 50 кораблей и судов.