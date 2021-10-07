Расходы бюджета на выборы 2024 года могут вырасти до 33 млрд рублей
Бюджетные расходы на подготовку и проведение следующих выборов президента России могут вырасти до рекордных 33 млрд руб. Соответствующее предложение внесло правительство в законопроект о федеральном бюджете на 2022-2024 гг.
В декабре был принят закон о федеральном бюджете на 2021-2023 гг., в котором на организацию президентских выборов было выделено 19,8 млрд руб. Теперь эту сумму предлагается повысить более чем в полтора раза — на 13,4 млрд руб. Это предусмотрено в пояснительной записке, на которую обратил внимание РБК.
Если предложение будет утверждено, общая сумма расходов на проведение выборов в 2024 г. составит 33,2 млрд руб. и станет максимальной в истории России в абсолютном выражении. Для сравнения: в 2018-м президентские выборы обошлись бюджету в 14,26 млрд руб. из предусмотренных почти 17,7 млрд, в 2012-м — в 10,4 млрд, в 2008-м — в 4,9 млрд, а в 2004-м — в 2,6 млрд.
Юрист Денис Паньшин в разговоре с РБК предположил, что увеличение расходов на организацию выборов может быть связано с планируемым расширением формата электронного голосования в 2024 г.
Электронное голосование может быть введено на президентских выборах 2024 г. Еще в конце 2020-го глава ЦИК Элла Памфилова намекала, что к следующим президентским выборам отечественная избирательная система может быть готова к проведению дистанционного электронного голосования в масштабах всей страны. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко повторила это предположение в прошлом месяце после того, как система была опробована на выборах в Госдуму.