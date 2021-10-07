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Расходы бюджета на выборы 2024 года могут вырасти до 33 млрд рублей

Ведомости

Бюджетные расходы на подготовку и проведение следующих выборов президента России могут вырасти до рекордных 33 млрд руб. Соответствующее предложение внесло правительство в законопроект о федеральном бюджете на 2022-2024 гг.

В декабре был принят закон о федеральном бюджете на 2021-2023 гг., в котором на организацию президентских выборов было выделено 19,8 млрд руб. Теперь эту сумму предлагается повысить более чем в полтора раза — на 13,4 млрд руб. Это предусмотрено в пояснительной записке, на которую обратил внимание РБК.

Если предложение будет утверждено, общая сумма расходов на проведение выборов в 2024 г. составит 33,2 млрд руб. и станет максимальной в истории России в абсолютном выражении. Для сравнения: в 2018-м президентские выборы обошлись бюджету в 14,26 млрд руб. из предусмотренных почти 17,7 млрд, в 2012-м — в 10,4 млрд, в 2008-м — в 4,9 млрд, а в 2004-м — в 2,6 млрд.

Юрист Денис Паньшин в разговоре с РБК предположил, что увеличение расходов на организацию выборов может быть связано с планируемым расширением формата электронного голосования в 2024 г.

Электронное голосование может быть введено на президентских выборах 2024 г. Еще в конце 2020-го глава ЦИК Элла Памфилова намекала, что к следующим президентским выборам отечественная избирательная система может быть готова к проведению дистанционного электронного голосования в масштабах всей страны. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко повторила это предположение в прошлом месяце после того, как система была опробована на выборах в Госдуму.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных