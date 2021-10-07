Расходы бюджета на выборы 2024 года могут вырасти до 33 млрд рублей

Если предложение будет утверждено, общая сумма расходов на проведение выборов в 2024 г. составит 33,2 млрд руб. и станет максимальной в истории России в абсолютном выражении. Для сравнения: в 2018-м президентские выборы обошлись бюджету в 14,26 млрд руб. из предусмотренных почти 17,7 млрд, в 2012-м — в 10,4 млрд, в 2008-м — в 4,9 млрд, а в 2004-м — в 2,6 млрд.