Путин отправил в отставку замруководителя Россотрудничества
Заместитель руководителя Россотрудничества Юрий Метелев освобожден от должности с 8 октября. Указ за подписью президента России Владимира Путина опубликован на интернет-портале правовой информации.
«Освободить Метелева Юрия Анатольевича от должности заместителя руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству», — говорится в документе.
Юрий Метелев стал заместителем руководителя Россотрудничества в 2018 г. Он награжден орденом Дружбы, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и другими государственными и ведомственными наградами.