С Восточного стартовала ракета «Союз» со спутниками OneWeb

Спутники будут отделяться от разгонного блока в несколько этапов. В течение 3,5 часа космические аппараты отсоединятся от разгонного блока «Фрегат». Предполагается, что их выведут на орбиту высотой 450 км, затем они самостоятельно расположатся в 12 заданных областях. В результате число космических аппаратов британской компании на орбите увеличится до 358.