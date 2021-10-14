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С Восточного стартовала ракета «Союз» со спутниками OneWeb

Ведомости

Ракета «Союз-2.1б» со спутниками OneWeb стартовала с космодрома Восточный. Трансляция запуска велась на сайте «Роскосмоса».

Ракету запустили в 12:40 по московскому времени. Через две минуты ее первая ступень отделилась, сообщила корпорация в Twitter. Затем произошел сброс створок головного обтекателя. В 12:45 мск отделилась и вторая ступень ракеты. «Пуск с Восточного [прошел] штатно. Отделение головного блока и первое включение маршевого двигателя разгонного блока «Фрегат» прошли в расчетное время», — написал руководитель госкорпорации Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале.

Спутники будут отделяться от разгонного блока в несколько этапов. В течение 3,5 часа космические аппараты отсоединятся от разгонного блока «Фрегат». Предполагается, что их выведут на орбиту высотой 450 км, затем они самостоятельно расположатся в 12 заданных областях. В результате число космических аппаратов британской компании на орбите увеличится до 358.

Контракт на запуск ракет «Союз» со спутниками OneWeb был подписан в 2015 г. по заказу европейского поставщика пусковых услуг Arianespace и российско-французской компании «Старсем», сообщали в «Роскосмосе».

14 сентября с Байконура стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 34 спутниками связи OneWeb. После этого число космических аппаратов британской компании на орбите выросло до 322. Всего проект OneWeb предусматривает создание орбитальной группировки из 600 спутников. Она должна обеспечить всех жителей планеты высокоскоростным доступом в интернет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных