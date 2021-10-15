Британский депутат Дэвид Эймс скончался после нападения на встрече с избирателями

«Мы прибыли на место происшествия и обнаружили раненого мужчину. Ему оказали помощь экстренные службы, но, к сожалению, он скончался на месте происшествия», — рассказали в полиции. Сообщается, что подозреваемому в нападении 25 лет, он был взят под стражу. Его личность и возможные мотивы преступления пока не известны.