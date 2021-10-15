Британский депутат Дэвид Эймс скончался после нападения на встрече с избирателями
Депутат британского парламента сэр Дэвид Эймс скончался в результате нападения в его избирательном округе. Об этом сообщила полиция графства Эссекс.
Ранее в пятницу, около полудня, неопознанный мужчина нанес Эймсу несколько ножевых ранений во время встречи политика с избирателями в методистской церкви в Ли-он-Си в его округе в Эссексе.
«Мы прибыли на место происшествия и обнаружили раненого мужчину. Ему оказали помощь экстренные службы, но, к сожалению, он скончался на месте происшествия», — рассказали в полиции. Сообщается, что подозреваемому в нападении 25 лет, он был взят под стражу. Его личность и возможные мотивы преступления пока не известны.
Эймсу было 69 лет. Он представлял Консервативную партию в Палате общин с 1983 г.