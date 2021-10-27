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Песков заявил о возможных негативных последствиях слов Зеленского о Крыме

Ведомости

Слова президента Украины Владимира Зеленского о возвращении Крыма — это заявление о территориальных притязаниях к России, которое может иметь негативные последствия, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее после решения суда Амстердама о возвращении скифского золота Украине Зеленский сказал: «Сначала вернем скифское золото, а затем и Крым».

«Безусловно, заявление о возвращении Крыма является в настоящее время ничем иным как заявлением о территориальных притязаниях к РФ. Подобные заявления могут иметь свои последствия негативные», — заявил Песков (цитата по «РИА Новости»).

Скифское золото из четырех крымских музеев в 2014 г. было вывезено на экспозицию в Амстердам. После присоединения Крыма голландский музей решил не передавать экспонаты ни Украине, ни России до решения суда. В постановлении суда говорилось, что Крым не является независимым государством, следовательно, коллекция не может быть его национальным достоянием. Таким образом, крымские музеи и Национальный музей истории Украины должны решить вопрос о принадлежности коллекции в украинском суде после возвращения коллекции на землю Украины.

26 октября Апелляционный суд Амстердама постановил передать Украине коллекцию скифского золота, состоящую из двух тысяч экспонатов, сообщили «РИА Новости». Решение может быть обжаловано в Верховном суде Нидерландов. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил провести проверку после решения суда Амстердама о невозвращении скифского золота России. 

Крым вошел в состав России в марте 2014 г. Этому предшествовало проведение референдума о статусе полуострова, по результатам которого подавляющее большинство жителей региона проголосовали за переход в российскую юрисдикцию.

Ранее по теме: Скифское золото музеев Крыма присуждено Украине

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных