Песков заявил о возможных негативных последствиях слов Зеленского о Крыме
Слова президента Украины Владимира Зеленского о возвращении Крыма — это заявление о территориальных притязаниях к России, которое может иметь негативные последствия, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее после решения суда Амстердама о возвращении скифского золота Украине Зеленский сказал: «Сначала вернем скифское золото, а затем и Крым».
«Безусловно, заявление о возвращении Крыма является в настоящее время ничем иным как заявлением о территориальных притязаниях к РФ. Подобные заявления могут иметь свои последствия негативные», — заявил Песков (цитата по «РИА Новости»).
Скифское золото из четырех крымских музеев в 2014 г. было вывезено на экспозицию в Амстердам. После присоединения Крыма голландский музей решил не передавать экспонаты ни Украине, ни России до решения суда. В постановлении суда говорилось, что Крым не является независимым государством, следовательно, коллекция не может быть его национальным достоянием. Таким образом, крымские музеи и Национальный музей истории Украины должны решить вопрос о принадлежности коллекции в украинском суде после возвращения коллекции на землю Украины.
26 октября Апелляционный суд Амстердама постановил передать Украине коллекцию скифского золота, состоящую из двух тысяч экспонатов, сообщили «РИА Новости». Решение может быть обжаловано в Верховном суде Нидерландов. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил провести проверку после решения суда Амстердама о невозвращении скифского золота России.
Крым вошел в состав России в марте 2014 г. Этому предшествовало проведение референдума о статусе полуострова, по результатам которого подавляющее большинство жителей региона проголосовали за переход в российскую юрисдикцию.