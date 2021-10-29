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На депутата Рады завели дело о госизмене после поздравления Путина

Ведомости

Против депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы возбудили уголовное дело по статье о госизмене после того, как он обратился к президенту России Владимиру Путину.

Дело было открыто по официальному обращению в правоохранительные органы партии мэра Киева Виталия Кличко «УДАР», сообщили в последней. Ранее глава исполкома партии Артур Палатный призывал Раду лишить Киву депутатского мандата, а Совет национальной безопасности Украины — рассмотреть вопрос о наложении санкций против Кивы.

Ранее Кива — депутат от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», публично критиковавший президента Украины Владимира Зеленского — поздравил Путина с днем рождения в видеообращении, сказав, что российский президент «вернул своей стране величие, уважение», а его имя записано в истории человечества.

Это не первое уголовное дело, по которому проходит Кива. На этой неделе стало известно, что против политика открыли уголовное производство из-за видео, опубликованного 15 октября (в годовщину убийства Степана Бандеры), в котором он стреляет из автомата. В нем Кива провозгласил себя лидером украинских антифашистов, а Бандеру — «предателем родины, пособником нацистов» и «соплей».

Ранее по теме: Депутат Рады допустил развал Украины из-за поставок российского газа в Венгрию

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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