На депутата Рады завели дело о госизмене после поздравления Путина

Это не первое уголовное дело, по которому проходит Кива. На этой неделе стало известно, что против политика открыли уголовное производство из-за видео, опубликованного 15 октября (в годовщину убийства Степана Бандеры), в котором он стреляет из автомата. В нем Кива провозгласил себя лидером украинских антифашистов, а Бандеру — «предателем родины, пособником нацистов» и «соплей».