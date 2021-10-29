На депутата Рады завели дело о госизмене после поздравления Путина
Против депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы возбудили уголовное дело по статье о госизмене после того, как он обратился к президенту России Владимиру Путину.
Дело было открыто по официальному обращению в правоохранительные органы партии мэра Киева Виталия Кличко «УДАР», сообщили в последней. Ранее глава исполкома партии Артур Палатный призывал Раду лишить Киву депутатского мандата, а Совет национальной безопасности Украины — рассмотреть вопрос о наложении санкций против Кивы.
Ранее Кива — депутат от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», публично критиковавший президента Украины Владимира Зеленского — поздравил Путина с днем рождения в видеообращении, сказав, что российский президент «вернул своей стране величие, уважение», а его имя записано в истории человечества.
Это не первое уголовное дело, по которому проходит Кива. На этой неделе стало известно, что против политика открыли уголовное производство из-за видео, опубликованного 15 октября (в годовщину убийства Степана Бандеры), в котором он стреляет из автомата. В нем Кива провозгласил себя лидером украинских антифашистов, а Бандеру — «предателем родины, пособником нацистов» и «соплей».