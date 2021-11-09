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В ДНР обвинили Киев в захвате поселка на линии соприкосновения

Ведомости

Министр иностранных дел непризнанной Донецкой народной республики (ДНР) Наталья Никонорова заявила о захвате украинскими силами поселка Старомарьевка на линии соприкосновения в Донбассе, передает «РИА Новости».

«Украинские вооруженные формирования де-факто взяли под контроль этот населенный пункт, хотя он находился в "серой зоне", был демилитаризован и не находился ни под контролем ВСУ, ни под контролем Народной милиции ДНР. Но сейчас украинские вооруженные формирования продвинулись вперед, по сути, захватили Старомарьевку, вывесили там украинский флаг, возвели новые фортификационные сооружения, оборудовали траншеи», — сказала Никонорова.

В пресс-центре 93-й бригады украинских военных «Холодный Яр» информацию о взятии под контроль Старомарьевки опровергли.

26 октября генштаб Вооруженных сил Украины сообщил о применении военными турецкого ударного беспилотника Bayraktar в Донбассе. Согласно сообщению генштаба, это произошло в ответ на обстрел позиций ВСУ батареей гаубиц Д-30, в результате которого один солдат погиб и еще один был ранен.

Как заявили военные, Украина потребовала прекратить огонь через Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ. После того как это требование не было выполнено, дрон управляемой бомбой якобы уничтожил одну пушку, о человеческих жертвах не сообщалось.

Ранее по теме: В ЛНР обвинили Украину в обстреле патруля миссии ОБСЕ

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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