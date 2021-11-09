В ДНР обвинили Киев в захвате поселка на линии соприкосновения
Министр иностранных дел непризнанной Донецкой народной республики (ДНР) Наталья Никонорова заявила о захвате украинскими силами поселка Старомарьевка на линии соприкосновения в Донбассе, передает «РИА Новости».
«Украинские вооруженные формирования де-факто взяли под контроль этот населенный пункт, хотя он находился в "серой зоне", был демилитаризован и не находился ни под контролем ВСУ, ни под контролем Народной милиции ДНР. Но сейчас украинские вооруженные формирования продвинулись вперед, по сути, захватили Старомарьевку, вывесили там украинский флаг, возвели новые фортификационные сооружения, оборудовали траншеи», — сказала Никонорова.
В пресс-центре 93-й бригады украинских военных «Холодный Яр» информацию о взятии под контроль Старомарьевки опровергли.
26 октября генштаб Вооруженных сил Украины сообщил о применении военными турецкого ударного беспилотника Bayraktar в Донбассе. Согласно сообщению генштаба, это произошло в ответ на обстрел позиций ВСУ батареей гаубиц Д-30, в результате которого один солдат погиб и еще один был ранен.
Как заявили военные, Украина потребовала прекратить огонь через Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ. После того как это требование не было выполнено, дрон управляемой бомбой якобы уничтожил одну пушку, о человеческих жертвах не сообщалось.