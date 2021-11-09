В ДНР обвинили Киев в захвате поселка на линии соприкосновения

«Украинские вооруженные формирования де-факто взяли под контроль этот населенный пункт, хотя он находился в "серой зоне", был демилитаризован и не находился ни под контролем ВСУ, ни под контролем Народной милиции ДНР. Но сейчас украинские вооруженные формирования продвинулись вперед, по сути, захватили Старомарьевку, вывесили там украинский флаг, возвели новые фортификационные сооружения, оборудовали траншеи», — сказала Никонорова.