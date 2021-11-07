В ЛНР обвинили Украину в обстреле патруля миссии ОБСЕ
Украинские военные обстреляли из станкового противотанкового гранатомета (СПГ) патруль Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в районе села Болотенное в непризнанной Луганской народной республике. Об этом, как сообщает «Луганскинформцентр», заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
«С целью запугивания представителей ОБСЕ и недопущения дальнейшего мониторинга командир 1-го батальона 79 бригады (ВСУ) Грабаль принял решение произвести неприцельный выстрел по месту нахождения наблюдателей из СПГ», — завил Филипоненко.
По его данными, снаряд разорвался в 30 метрах от автомобиля ОБСЕ, из-за чего наблюдатели остановили мониторинг и покинули район обстрела. Информация об инциденте подтверждается оперативным отчетом СММ ОБСЕ.
Ранее сегодня официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что наблюдатели ОБСЕ оказались в зоне атаки беспилотника вооруженных сил Украины (ВСУ).
26 октября генштаб ВСУ сообщил о применении военными турецкого ударного беспилотника Bayraktar в Донбассе. Согласно сообщению генштаба, это произошло в ответ на обстрел позиций ВСУ батареей гаубиц Д-30, в результате которого один солдат погиб и еще один был ранен. Как заявили военные, Украина потребовала прекратить огонь через Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ. После того как это требование не было выполнено, дрон управляемой бомбой якобы уничтожил одну пушку, о человеческих жертвах не сообщалось.