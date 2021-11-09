Госдума одобрила право губернаторов избираться больше двух сроков подряд

Документ предусматривает снятие ограничений в два срока для избранных губернаторов и расширяет основания для досрочного увольнения глав регионов в связи с утратой доверия. Кроме того, предлагается установить единообразные сроки для губернаторов и депутатов заксобраний регионов — пять лет. «В целях обеспечения стабильности системы публичной власти устанавливается срок полномочий главы региона и законодательного органа субъекта РФ 5 лет. Сейчас срок их полномочий определяется регионом, но не может превышать 5 лет», — отмечается в сообщении Госдумы.