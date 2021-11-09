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Госдума одобрила право губернаторов избираться больше двух сроков подряд

Ведомости

Госдума приняла в первом чтении законопроект «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», который определяет полномочия регионов и принципы устройства региональной власти, говорится в сообщении нижней палаты парламента. 

Документ предусматривает снятие ограничений в два срока для избранных губернаторов и расширяет основания для досрочного увольнения глав регионов в связи с утратой доверия. Кроме того, предлагается установить единообразные сроки для губернаторов и депутатов заксобраний регионов — пять лет. «В целях обеспечения стабильности системы публичной власти устанавливается срок полномочий главы региона и законодательного органа субъекта РФ 5 лет. Сейчас срок их полномочий определяется регионом, но не может превышать 5 лет», — отмечается в сообщении Госдумы. 

Законопроектом также предлагается закрепить положение о том, что наименованием должности высшего должностного лица является «Глава» с дальнейшим указанием наименования субъекта, при этом с учетом исторических, национальных и других традиций отдельных регионов конституцией субъекта может быть предусмотрено другое наименование должности. При этом такое наименование не может содержать слов и словосочетаний, составляющих наименование должности главы государства, подчеркнули в парламенте.

Документ был внесен на рассмотрение в Госдуму 27 сентября главой комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андреем Клишасом и председателем комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павлом Крашенниковым. 

Против принятия законопроекта выступал государственный совет Татарстана, заявив, что он противоречит российской Конституции. «Этот законопроект в корне влезает в полномочия субъектов РФ, нарушая действующие нормы Конституции России, нас заставляет нарушать эти нормы», — говорил председатель Госсовета Фарид Мухаметшин. После обсуждения законопроекта Госдумой в первом чтении документ снова поступит в Госсовет Татарстана и местные депутаты рассмотрят его повторно, сообщал Мухаметшин. 

Ранее по теме: В Татарстане выступили против законопроекта о едином названии для глав регионов

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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