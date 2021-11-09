Госдума одобрила право губернаторов избираться больше двух сроков подряд
Госдума приняла в первом чтении законопроект «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», который определяет полномочия регионов и принципы устройства региональной власти, говорится в сообщении нижней палаты парламента.
Документ предусматривает снятие ограничений в два срока для избранных губернаторов и расширяет основания для досрочного увольнения глав регионов в связи с утратой доверия. Кроме того, предлагается установить единообразные сроки для губернаторов и депутатов заксобраний регионов — пять лет. «В целях обеспечения стабильности системы публичной власти устанавливается срок полномочий главы региона и законодательного органа субъекта РФ 5 лет. Сейчас срок их полномочий определяется регионом, но не может превышать 5 лет», — отмечается в сообщении Госдумы.
Законопроектом также предлагается закрепить положение о том, что наименованием должности высшего должностного лица является «Глава» с дальнейшим указанием наименования субъекта, при этом с учетом исторических, национальных и других традиций отдельных регионов конституцией субъекта может быть предусмотрено другое наименование должности. При этом такое наименование не может содержать слов и словосочетаний, составляющих наименование должности главы государства, подчеркнули в парламенте.
Документ был внесен на рассмотрение в Госдуму 27 сентября главой комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андреем Клишасом и председателем комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павлом Крашенниковым.
Против принятия законопроекта выступал государственный совет Татарстана, заявив, что он противоречит российской Конституции. «Этот законопроект в корне влезает в полномочия субъектов РФ, нарушая действующие нормы Конституции России, нас заставляет нарушать эти нормы», — говорил председатель Госсовета Фарид Мухаметшин. После обсуждения законопроекта Госдумой в первом чтении документ снова поступит в Госсовет Татарстана и местные депутаты рассмотрят его повторно, сообщал Мухаметшин.