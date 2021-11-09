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Путин и Лукашенко обсудили ситуацию на белорусско-польской границе

Ведомости

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию на белорусско-польской границе, сообщает «Белта».

«Особое место в разговоре заняло обсуждение ситуации на белорусско-польской границе, а также жестких действий польской стороны по отношению к мирным людям. При этом, как было подчеркнуто, особую озабоченность вызывают факты стягивания на границу регулярных войск Польши. Главы государств в деталях обсудили происходящие на белорусско-польских рубежах тревожные факты и тенденции», — говорится в сообщении агентства. Помимо этого, лидеры двух стран обсудили двустороннюю повестку дня, в частности, интеграционные вопросы.

2 сентября Польша ввела на месяц чрезвычайное положение в двух приграничных с Белоруссией регионах. В пресс-службе президента Польши пояснили, что мера введена «в связи с особой угрозой безопасности граждан и общественному порядку, связанной с текущей ситуацией на государственной границе с Республикой Беларусь». 8 ноября в Белоруссии заявили, что на границе Белоруссии и Польши раздаются звуки стрельбы с польской стороны.

В июне этого года начал возрастать поток мигрантов, пересекающих границу Белоруссии и Евросоюза (ЕС) сначала через Литву, а затем Латвию, Польшу и Эстонию. На днях в минобороны Польши сообщили, что на границе дежурят более 12 000 польских солдат. Позднее издание «Sputnik Беларусь» со ссылкой на белорусских пограничников сообщило, что большая группа мигрантов пересекла белорусско-польскую границу. Мигранты перерезали колючую проволоку на границе с Польшей и находятся в окрестностях польского пункта пропуска «Кузница».

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя ситуацию на границе Белоруссии и Польши, отметил, что Минск и Москва находятся в постоянном контакте, в том числе по каналам спецслужб. Отвечая на вопрос, нарастает ли угроза для России в связи с такой ситуацией на польско-белорусской границе, пресс-секретарь сказал: «Мы видим, что очень ответственно работают белорусские специалисты. Мы надеемся, что никоим образом это не примет формы, которые будут являться угрозой для нашей безопасности».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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